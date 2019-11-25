"Должны ближе быть!" Лукашенко внезапно заговорил о дружбе с ЕС

В Беларуси заявили, что заинтересованы в выстраивании "взаимоуважительных и добрососедских" отношений с Европейским союзом.

Об этом рассказал президент Беларуси Александр Лукашенко на на встрече с министрами иностранных дел Швеции Анн Линде и Финляндии Пеккой Хаависто, передает Белта. Он отметил, что примечательным является то, что визит прошел именно по окончании в Беларуси парламентских выборов.

"Беларусь крайне заинтересована в выстраивании взаимоуважительных, добрососедских отношений не только с Европейским союзом, но и вашими государствами - Швецией и Финляндией. Я об этом много раз говорил на протяжении многих лет. Для нас вы являетесь в определенном смысле образцом хозяйствования. Мы очень похожи на ваши страны. У нас схожая экономика и, самое главное, трудолюбивые, крепкие люди", - сказал Лукашенко.

Александр Лукашенко заговорил о "добрососедских" отношениях с Евросоюзом

Он выразил надежду, что европейские страны подскажут "в каком направлении двигаться, прежде всего в экономике".

Также, по убеждению Лукашенко, у Беларуси очень много общего с государствами Северной Европы, страны связывает длительная история торговых отношений и контактов в различных сферах.

Он заявил, что Беларуси интересен передовой опыт Евросоюза во многих сферах, но для начала нужно завершить процесс формирования договорно-правовой базы и подписать подготовленные договоры.

"Желательно не ставить никаких предварительных условий. Надо двигаться в этом направлении. Конечно же, переговоры, договоры - это долгий путь, компромиссы. Коль мы уж выработали соответствующие договоры, пришли к пониманию того, что нам надо их подписывать и двигаться в этом направлении, то тянуть с этим не следует.

Вы видите, что вокруг нас творится. И малые, и средние государства должны как-то ближе быть друг к другу. Объединяться, если это возможно, чтобы устоять в этом тяжелом бурном мире", - сказал Лукашенко.

Как писал OBOZREVATEL, в сети распространилась информация о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко серьезно болен и якобы тайно лечится в Объединенных Арабских Эмиратах.

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