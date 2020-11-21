Должность госсекретаря США прочат Тони Блинкену: что он говорил об Украине

Новым госсекретарем США может стать дипломат-ветеран и давний союзник Джо Байдена Тони Блинкен.

Как сообщает The Hill, на данный момент 58-летний Блинкен считается фаворитом на этот пост. До этого основным претендентом считалась Сьюзан Райс, но Байден решил отказаться от ее кандидатуры из-за конфликта с Сенатом.

Тони Блинкен занимал пост заместителя госсекретаря с 2015 по 2017 год и был заместителем советника по нацбезопасности с 2013 по 2015 год при президенте Бараке Обаме. Во время предвыборной кампании Байдена он консультировал его по вопросам внешней политики.

Блинкен консультировал Байдена на выборах

Что говорил об Украине

Летом 2014 года Блинкен заявил, что Крым является для России "сомнительной победой".

"Украина больше объединена в своей прозападной ориентации, а сам Крым становится мертвым грузом для российской экономики. Он потребует как минимум 7 млрд долларов в год на поддержку бюджета и выплату пенсий, 15-16 млрд придется вложить в инфраструктуру – и россияне сами задают вопрос, почему эти деньги не вкладывают в Россию", – отметил он.

В марте 2015 года американский политик в рамках турне по странам Европы впервые побывал с визитом в Киеве.

"В течение моего визита правительственные чиновники и представители гражданского общества рассказали о вызовах, встающих перед ними, а я заверил в неизменной поддержке Соединенных Штатов для Украины, ее правительства и ее народа на пути к демократическому и независимому будущему", – говорил тогда Блинкен.

По его словам, это будущее в опасности, ведь российская агрессия "разоряет Восточную Украину и ставит под угрозу надежду на целостную, свободную и мирную Европу".

"Если Украина не будет целостной, если все люди, в ней живущие, не будут свободными, и если здесь не будет мира, то в определенном смысле и в Европе тоже этого не будет. Нынешний кризис не только ставит под вопрос этот большой европейский строительный проект, но и угрожает верховным принципам международного порядка, который мы все должны защищать. Эти принципы являются фундаментом свободы и стабильности", – подчеркивал представитель Госдепа.

Кроме того, он заявлял, что США серьезно относятся к своей роли как стороны, подписавшей Будапештский меморандум 1994 года.

"Отказ России от Будапештского меморандума ставит под сомнение ее верность и другим международным соглашениям и подрывает гарантии безопасности, предоставленные другим бывшим ядерным государствам. И пока Россия будет продолжать игнорировать обязательства, взятые в 1994 году, и будет нарушать суверенитет и территориальную целостность Украины, она будет платить за это дополнительную цену", – утверждал Блинкен.

По данным политика, помощь США Украине уже вышла за рамки статуса основного союзника, который не является членом НАТО.

"Если учесть участие Украины в программе НАТО "Партнерство ради мира" и ее особое партнерство с НАТО путем Комиссии НАТО – Украина, то очевидно, что наше сотрудничество никогда не было таким сильным", – заявлял он.

Ожидается, что имя кандидата на должность госсекретаря США объявят на следующей неделе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ручной пересчет голосов на выборах президента США в штате Джорджия, инициированный из-за небольшого разрыва между кандидатами, подтвердил победу Джо Байдена.

В США 46% избирателей заявили, что нынешний президент Дональд Трамп должен признать поражение на выборах. В то же время 32% опрошенных сообщили, что глава Белого дома должен уйти, если "в итоге, не сможет доказать" свои заявления о мошенничестве во время голосования.