''Должна разоружиться'': Германия поставила России ''ракетный'' ультиматум

Для сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Москва должна снять с вооружения крылатую ракету, которая нарушает договоренности с США.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Гайко Маас, пишет Welt. По его словам, ключ к сохранению ДРСМД лежит именно в Москве.

"Если Россия хочет сохранить договор, она должна разоружиться так, чтобы это можно было проверить", — сказал Маас, добавив, что "российская сторона нарушила договор, разработав и поставив на вооружение войск запрещенную крылатую ракету".

Гайко Маас Welt

Маас заявляет о необходимости разработать новые международные правила ракетного контроля вместе с другими странами, обладающими подобным оружием.

"Весы после холодной войны изменились. Нам нужно создать новые глобальные правила прозрачности и контроля. И именно поэтому мы участвуем в дискуссии с такими странами, как Китай и Индия", — добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

4 декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США через 60 дней приостановят свои обязательства по Договору о РСМД, если Россия не вернется к его выполнению.

В Совфеде пригрозили ответить Штатам ускорением разработки и принятия на вооружение "уникальных" видов оружия. Более того, в решении США увидели последствия для Европы, а также в России заявили, что пойдут на зеркальные меры.

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