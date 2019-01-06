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''Должна разоружиться'': Германия поставила России ''ракетный'' ультиматум

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Для сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Москва должна снять с вооружения крылатую ракету, которая нарушает договоренности с США.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Гайко Маас, пишет Welt. По его словам, ключ к сохранению ДРСМД лежит именно в Москве.

"Если Россия хочет сохранить договор, она должна разоружиться так, чтобы это можно было проверить", — сказал Маас, добавив, что "российская сторона нарушила договор, разработав и поставив на вооружение войск запрещенную крылатую ракету".

Гайко Маас

Гайко Маас

Welt

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Маас заявляет о необходимости разработать новые международные правила ракетного контроля вместе с другими странами, обладающими подобным оружием.

"Весы после холодной войны изменились. Нам нужно создать новые глобальные правила прозрачности и контроля. И именно поэтому мы участвуем в дискуссии с такими странами, как Китай и Индия", — добавил он.

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Новости России
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an and
an and
Ну а россияне готовы к новой гонке вооружений? Без технологий, без денег, без перспектив выиграть в ней? Но она будет стоить каждой российской семье немало ...каждых пару новых ракет по пару долларов из кармана каждого россиянина..американцы этого и не почувствует, поверьте! А вот россиянам грозит обнищание тотальное..
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Огласите весь список хотелок...ну что бы дважды не бегать...
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Дегтяренко Светлана, пиЗдосч или подмойся - от тебя аоняет!
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