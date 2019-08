Долго готовил сэндвич: в Париже посетитель ресторана устроил кровавую расправу над официантом

В окрестностях Парижа посетитель заведения Mistral выстрелил в официанта из-за того, что ему слишком долго готовили заказанную еду.

Инцидент произошел вечером 16 августа в муниципалитете Нуази-ле-Гран, пишет BBC.

Мужчина выстрелил в плечо сотруднику из-за того, что ему долго готовили сэндвич. На место прибыли бригады скорой помощи, однако спасти 28-летнего раненого им не удалось.

Преступник скрылся с места конфликта, на его поиски брошены силы полиции.

Происшествие шокировало местных продавцов.

"Это очень печально. Это – тихий ресторан, без каких-либо проблем. Он открылся несколько месяцев назад", – отметила одна из женщин.

French Waiter Shot Dead Over Slow Sandwich Service, Witnesses Say - https://t.co/qICexr2zrb -



PARIS — The police in France are hunting for a customer accused of fatally shooting a waiter at a restaurant near Paris because, witnesses said, he was upset over the wait for his s... pic.twitter.com/eRtMuiYPKe