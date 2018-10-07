''Долгих лет тюрьмы'': россияне передали Путину пламенное поздравление

В Санкт-Петербурге активисты в день рождения главы РФ Владимира Путина пожелали ему "долгих лет тюрьмы".

"В Питере активисты прошлись по улице Восстания с поздравительным плакатом для деда в честь дня рождения", - информирует "Лентач" в Twitter.

Сообщается, что из-за данной акции правоохранители задержали четырех активистов.

Не можем удержаться: посмотрите, как поздравили Путина в Петербурге pic.twitter.com/rYmfxf1cA9 — Команда Открытой России (@openrussiateam) 7 октября 2018 г.

Позже полиция в Санкт-Петебурге задержала четырех активистов движения "Весна", которые устроили акцию протеста в честь дня рождения президента России Владимира Путина.

По информации координатора движения "Весна" Маши Лахиной, задержаны Владислав Иванчо, Светлана Уткина, Андрей Граф и Иван Рубцов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин стремительно теряет поддержку в России.