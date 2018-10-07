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ПолитикаЭкономика

''Долгих лет тюрьмы'': россияне передали Путину пламенное поздравление

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В Санкт-Петербурге активисты в день рождения главы РФ Владимира Путина пожелали ему "долгих лет тюрьмы".

"В Питере активисты прошлись по улице Восстания с поздравительным плакатом для деда в честь дня рождения", - информирует "Лентач" в Twitter.

Сообщается, что из-за данной акции правоохранители задержали четырех активистов.

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''Долгих лет тюрьмы'': россияне передали Путину пламенное поздравление

Позже полиция в Санкт-Петебурге задержала четырех активистов движения "Весна", которые устроили акцию протеста в честь дня рождения президента России Владимира Путина.

По информации координатора движения "Весна" Маши Лахиной, задержаны Владислав Иванчо, Светлана Уткина, Андрей Граф и Иван Рубцов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин стремительно теряет поддержку в России.

Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Michael Kuksov
Michael Kuksov
Позорники! За растянутым за бабки для моментального фото плакатом - НИКОГО НЕТ! " Активисты прошлись..." Эту срань вы можете только кастрюлеголовым впаривать!
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
очень похожи на чубатое быдло.
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Yavorskiy Sergey
Yavorskiy Sergey
Сразу видно, что в России демократия. А если бы так в Киеве пожелали Порошенко или Авакову или Ярошу?
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Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Yavorskiy Sergey, и НИЧЕГО бы не было. Желают переодически разные идиоты,ещё НИКОГО не посадили. А про "демократию" расскажи тем сотням задержанных на прошлых митингах, или Ваши СМИ врут!?!? Да быть такого не может, смонтировали видео,показали по новостям))) утырки прославленные.
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