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"Долетят до Москвы за 2 минуты": Путину пригрозили сокрушительным ударом США

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Прекращение Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности (РСМД) может привести к началу новой гонки вооружений, в которой у России нет шансов против США.

Такое заявление в интервью "Апострофу" сделал военный обозреватель Павел Фельгенгауэр. По его словам, американцы теперь будут разрабатывать оружие нового поколения.

"Это будут гиперзвуковые ракеты на воздушных носителях, морских кораблях и подводных лодках. Американцы предполагают, что это будет не ядерное, а очень высокоточное оружие, которое сможет поражать подземные укрытия, бункеры – в общем, точечные цели", - сказал он.

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"Принятие таких ракет на вооружение планируют в 2022-2023 годах. Они могут быть готовы к развертыванию в Европе, теоретически – и в Украине. Тогда подлетное время до Москвы вообще составит не больше 2-3 минут", - рассказал эксперт.

Трамп и Путин

Трамп и Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 августа США и Россия вышли из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. В НАТО заявили, что вина в этом полностью лежит на Москве.

OBOZREVATEL рассказывал, какие последствия ждут мир и Украину после того, как РФ и США оказались на пороге новой гонки вооружения.

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Тема
Холодная война между Западом и Россией
Персона
Павел Фельгенгауэр
Место
США
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