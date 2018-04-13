Хм... Получено документальное свидетельство, что Россию возглавляют идиоты... По крайней мере. по словам одного из разработчиков, только этим можно объяснить, почему Сергей и Юлия Скрипали смогли выжить после отравления одним из самых сильнодействующих из синтезированных человеком нервно-паралитических ядов.

Новости Путин добился своего

Все дело в том, что серия "Новичка", которой травили Скрипалей, разрабатывалась и испытывалась в Саратовской области и Узбекистане, известных своим сухим континентальным климатом. В Великобритании же, что знают даже дети, но не российские спецслужбы, климат наоборот, сырой, особенно в марте, когда было произведено покушение. И вот скажите, кто, кроме идиота, мог выбрать для попытки отравления на Британских островах яд, чья ахиллесова пята гидроуязвимость....

Нет, слушайте, ведь лондонское отравление в 1978 году болгарского диссидента Маркова во всех школах КГБ проходят. Такой аксессуар, как зонтик, их не на какие мысли не навел?!