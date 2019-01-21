Доклад по Азову в ПАСЕ представит немецкий ''враг'' Украины: что известно

Парламентская ассамблея Совета Европы назначила докладчиком по резолюции, касающейся российской агрессии против Украины, депутата немецкого Бундестага Андреаса Ника.

Такое решение принял комитет ассамблеи по политическим вопросам, сообщает "Европейская правда".

"Кандидатуру Андреаса Ника для назначения на эту должность предложила группа Европейской народной партии в ПАСЕ. По правилам ассамблеи, докладчик готовит проект резолюции ассамблеи, а также представляет его во время сессии", – сказано в сообщении.

Андреас Ник Wikimedia

Отмечается, что Европейская народная партия является партнером Украины и не раз выступала с поддержкой в вопросе российско-украинского конфликта.

При этом, в благосклонности Ника уверенным быть нельзя. В октябре 2018 года он выдвигал свою кандидатуру на пост руководителя партии в ПАСЕ. Однако, в том числе, и силами украинцев, должность досталась поляку Александру Поцею.

ПАСЕ ТСН

С января 2018 года политик является главой немецкой делегации в ПАСЕ. С мая 2018 года – председатель Христианско-демократического союза в Подкомитете ООН.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бюро ПАСЕ изменило правила формирования комитетов, что привело, в частности, к лишению Украины мест в регламентном комитете, который работает над снятием санкций с России.

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