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Доклад по Азову в ПАСЕ представит немецкий ''враг'' Украины: что известно

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Парламентская ассамблея Совета Европы назначила докладчиком по резолюции, касающейся российской агрессии против Украины, депутата немецкого Бундестага Андреаса Ника.

Такое решение принял комитет ассамблеи по политическим вопросам, сообщает "Европейская правда".

"Кандидатуру Андреаса Ника для назначения на эту должность предложила группа Европейской народной партии в ПАСЕ. По правилам ассамблеи, докладчик готовит проект резолюции ассамблеи, а также представляет его во время сессии", – сказано в сообщении.

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Андреас Ник

Андреас Ник

Wikimedia

Отмечается, что Европейская народная партия является партнером Украины и не раз выступала с поддержкой в вопросе российско-украинского конфликта.

При этом, в благосклонности Ника уверенным быть нельзя. В октябре 2018 года он выдвигал свою кандидатуру на пост руководителя партии в ПАСЕ. Однако, в том числе, и силами украинцев, должность досталась поляку Александру Поцею.

ПАСЕ

ПАСЕ

ТСН

С января 2018 года политик является главой немецкой делегации в ПАСЕ. С мая 2018 года – председатель Христианско-демократического союза в Подкомитете ООН.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бюро ПАСЕ изменило правила формирования комитетов, что привело, в частности, к лишению Украины мест в регламентном комитете, который работает над снятием санкций с России.

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Читайте все новости по теме "Обострение в Азовском море" на OBOZREVATEL.

Тема
Обострение в Азовском море
Тег
ПАСЕ
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Satkin Andrey
Satkin Andrey
На одном из первых в 2019 году заседаний Госдума приняла решение делегацию в ПАСЕ НЕ НАПРАВЛЯТЬ, и прекратить ФИНАНСИРОВАНИЕ этой бесполезной организации. Так что скаклы, теперь сами будете кормить этих толстожопых и сами слушать их бред, хлопая в ладошки.
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Доклад будет правильный как и решение. ПАСЕ уже не однократно демонстрировала справедливую и объективную позицию в отношении кремля. Так будет и в этот раз.
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Рагули всем ярлыки развешали,исходя из своего своего специфического понятия честности,если человек скажет обьективную правду,значит враг свинофермы.
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Бабаев Бабай, с колличеством ваших врагом никто не сравнится, свинья немытая!
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