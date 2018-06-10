Докажите обратное: Россию взяли "на слабо" по MH17

Исследовательская группа Bellingcat призвала Россию доказать, что обвинения в причастности к катастрофе малазийского Boeing рейса МН17 являются ложью.

Об этом сказано в заявлении компании в ответ на пост в Twitter заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского, который утверждал, что обвинения в отношении России "основаны на подделках".

"Bellingcat предлагает в комментариях к этому твиту попросить Дмитрия Полянского, первого заместителя постоянного представителя России при ООН, доказать, что Bellingcat и Совместная следственная группа используют ненастоящие доказательства по делу MH17", — сказано в сообщении.

Bellingcat would like to invite everyone to reply to this tweet, with requests that Dmitry Polyanskiy, the First Deputy Permanent Representative of Russia to the UN, presents his evidence that Bellingcat and the JIT are using fake #MH17 evidence.https://t.co/pe6lSPo2VR — Bellingcat (@bellingcat) 9 июня 2018 г.

Напомним, 17 июля 2014 года в Донецкой области был сбит пассажирский самолет Boeing 777 компании "Malaysia Airlines", который выполнял рейс Амстердам - Куала-Лумпур. В результате погибли 298 человек, в том числе дети.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 мая следствие подтвердило, что МН17 сбил российский "Бук".

Европейская комиссия призвала Россию к полному сотрудничеству для установления виновных в катастрофе. Кроме того, глава СБУ Василий Грицак рассказал, что уже вычислены причастные к сбиванию самолета.