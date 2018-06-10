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Докажите обратное: Россию взяли "на слабо" по MH17

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Исследовательская группа Bellingcat призвала Россию доказать, что обвинения в причастности к катастрофе малазийского Boeing рейса МН17 являются ложью.

Об этом сказано в заявлении компании в ответ на пост в Twitter заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского, который утверждал, что обвинения в отношении России "основаны на подделках".

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"Bellingcat предлагает в комментариях к этому твиту попросить Дмитрия Полянского, первого заместителя постоянного представителя России при ООН, доказать, что Bellingcat и Совместная следственная группа используют ненастоящие доказательства по делу MH17", — сказано в сообщении.

Напомним, 17 июля 2014 года в Донецкой области был сбит пассажирский самолет Boeing 777 компании "Malaysia Airlines", который выполнял рейс Амстердам - Куала-Лумпур. В результате погибли 298 человек, в том числе дети.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 мая следствие подтвердило, что МН17 сбил российский "Бук".

Европейская комиссия призвала Россию к полному сотрудничеству для установления виновных в катастрофе. Кроме того, глава СБУ Василий Грицак рассказал, что уже вычислены причастные к сбиванию самолета.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Россия
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andrei andrei
andrei andrei
Смешно. Доказано??? Мультиками? ДБ.
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Русский Солдат
Русский Солдат
Ну это уже не раз доказано.
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