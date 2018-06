Докажите обратное: Россию взяли "на слабо" по MH17

Исследовательская группа Bellingcat призвала Россию доказать, что обвинения в причастности к катастрофе малазийского Boeing рейса МН17 являются ложью.

Об этом сказано в заявлении компании в ответ на пост в Twitter заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского, который утверждал, что обвинения в отношении России "основаны на подделках".

"Bellingcat предлагает в комментариях к этому твиту попросить Дмитрия Полянского, первого заместителя постоянного представителя России при ООН, доказать, что Bellingcat и Совместная следственная группа используют ненастоящие доказательства по делу MH17", — сказано в сообщении.

Bellingcat would like to invite everyone to reply to this tweet, with requests that Dmitry Polyanskiy, the First Deputy Permanent Representative of Russia to the UN, presents his evidence that Bellingcat and the JIT are using fake #MH17 evidence.https://t.co/pe6lSPo2VR