Доказательств достаточно: в Bellingcat назвали причину освобождения Цемаха

Фигуранта дела рейса МН17, террориста "ДНР" Владимира Цемаха выпустили из-под стражи, поскольку у Совместной следственной группы (JIT) уже достаточно доказательств причастности России к катастрофе.

Такое мнение высказал расследователь Bellingcat Христо Горзев, пишет "Радио Свобода".

"Это было неожиданно до вчерашнего вечера, когда узнали, что его дело будет рассматриваться в суде. Тогда появились версии, что, скорее всего, это подготовка к обмену 33 или 34 военнопленных с обеих сторон. Еще неделю назад мы знали, что из Москвы поступил ультиматум – если не будет внесен в списки господин Цемах, то никто из 33 осужденных не будет освобожден", – поделился он.

В Bellingcat назвали причину освобождения Цемаха Еспресо

По словам Горзева Украина и международная следственная группа в Нидерландах могли согласиться отпустить Цемаха из-за того, что у официального расследования достаточно доказательств причастности России к катастрофе рейса МН17.

"С точки зрения доказательной базы, ничего особо не изменится. Международная следственная группа накопила так много объективных доказательств о причастности России, что для суда это ничего не изменит. То, чего все избавляются, – более высокая легитимность, оптическая объективность судебного процесса. Нет ни одного обвиняемого, чтобы его защищал адвокат, который бы приводил аргументы в пользу альтернативных версий. Поэтому, к сожалению, Россия и Кремль всегда будут говорить, что это была односторонняя судебная процедура. Но сам процесс будет иметь достаточно легитимных доказательств, чтобы судья вынес объективный приговор", – уверен он.

Христо Горзев ВВС

Горзев выразил мнение, что Украине необходимо поделиться с международным следствием деталями переговоров по обмену. По его мнению, ультиматум России по выдаче именно Цемаха будет "весомым доказательством" его причастности к сбиванию самолета.

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