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8 сентября • обновлено в 11:31
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Доказательств достаточно: в Bellingcat назвали причину освобождения Цемаха

17.5т Читать материал на украинском

Фигуранта дела рейса МН17, террориста "ДНР" Владимира Цемаха выпустили из-под стражи, поскольку у Совместной следственной группы (JIT) уже достаточно доказательств причастности России к катастрофе.

Такое мнение высказал расследователь Bellingcat Христо Горзев, пишет "Радио Свобода".

"Это было неожиданно до вчерашнего вечера, когда узнали, что его дело будет рассматриваться в суде. Тогда появились версии, что, скорее всего, это подготовка к обмену 33 или 34 военнопленных с обеих сторон. Еще неделю назад мы знали, что из Москвы поступил ультиматум если не будет внесен в списки господин Цемах, то никто из 33 осужденных не будет освобожден", – поделился он.

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В Bellingcat назвали причину освобождения Цемаха

В Bellingcat назвали причину освобождения Цемаха

Еспресо

По словам Горзева Украина и международная следственная группа в Нидерландах могли согласиться отпустить Цемаха из-за того, что у официального расследования достаточно доказательств причастности России к катастрофе рейса МН17.

"С точки зрения доказательной базы, ничего особо не изменится. Международная следственная группа накопила так много объективных доказательств о причастности России, что для суда это ничего не изменит. То, чего все избавляются, – более высокая легитимность, оптическая объективность судебного процесса. Нет ни одного обвиняемого, чтобы его защищал адвокат, который бы приводил аргументы в пользу альтернативных версий. Поэтому, к сожалению, Россия и Кремль всегда будут говорить, что это была односторонняя судебная процедура. Но сам процесс будет иметь достаточно легитимных доказательств, чтобы судья вынес объективный приговор", – уверен он.

Христо Горзев

Христо Горзев

ВВС

Горзев выразил мнение, что Украине необходимо поделиться с международным следствием деталями переговоров по обмену. По его мнению, ультиматум России по выдаче именно Цемаха будет "весомым доказательством" его причастности к сбиванию самолета.

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Тема
На Донбассе сбит Boeing-777
Персона
Владимир Цемах
Тег
Боинг МН17
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
А че это осло*бы из Billingcat про украинскую ракету на месте падения Боинга молчат?
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Алексей Смирнов, Потому, что лапоть щихлебаев, ни какой украинской ракеты не было и быть не могло. Слушай больше выводов ПО Антей и телепередачи с Скабеевой, Поповым, Киселевым и Соловьевым они вам на месте трагедии соберут всех в кучу и свидетелей атаки украинских истрибителей, и испанского диспетчера, и украинскую ракету привезут, а если надо то и самолет украинских ВВС туда притянут. Вы только врать научились и то по-дохлому. Недаром вас называют империя лжи, по подобию Совка, хотя Совок был империей зла.
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Махов Макс
Махов Макс
Алексей Смирнов, украинская ракета? С украинского бука, которого спрятали в Расеи, злые биндеравцы. Ты вислоухий пургу не гани. Пакади рогатку с которой полетела украинская рокета! Бгггггаааа
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
"Международная следственная группа накопила так много объективных доказательств о причастности России," Группа случайно не накопила доказательств причастности диспетчера из Днепропетровска Анны Петренко? В объективных доказательствах нет случайно ее тела? Ну и так далее...
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Махов Макс
Махов Макс
Стук Пиздюль, а пакажика нам с какой рогатки полетела ракета. Анна Петренко, диспетчер из Днепропетровска, сестра лётчика Волошина, который отец испанского диспетчера, сидящего в португальском СИЗО. Х*йлопутин не отмажется, а к*цапам позор,муак всегда. Бгггггаааа
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Голованов Сергей, ок. Аналогично. Доказательство причастности России там же, где и учитель физкультуры, больной старик Цемах и прочие мультяшные зенитчики из славного города Курска.
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Pavlov Dmiyty
Pavlov Dmiyty
А доказательств у совместной следственной группы о причастности России к катастрофе уже больше чем было у спецпрокурора Мюллера о причастности России к выборам Трампа? Если нет, то ройте глубже, а то омериканцы обкакались и совместная следственная группа обкакаецца. А оно вам нада?
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Голдобин Алексей
Голдобин Алексей
Pavlov Dmiyty, Посмотрим на суде, кто обкакаца?
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Перепил Недо
Перепил Недо
Pavlov Dmiyty, хорошо высрался глист, бумажку хоть имеешь? или по старинке-лопухом?
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