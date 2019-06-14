"Дойдут до границы с Россией!" В Совфеде РФ подняли панику из-за прорыва ВСУ на Донбассе

Новость о том, что украинским военным удалось взять под контроль всю Марьинку, вызвала небывалый ажиотаж в России. Официальные представители страны-агрессора буквально взорвались наглыми угрозами в адрес Украины.

В частности, такую риторику озвучил член Совета федерации России Олег Морозов в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Вновь возникла тема военной победы, возникла тема военного решения этого конфликта – "мы возьмем Донбасс" и "мы дойдем до границы с Россией и дальше". Если эта риторика, не дай Бог, обернется практическими действиями, то я думаю, что это будет последнее, что сделает эта власть, и последнее, что сделают Вооруженные силы Украины", – самоуверенно заявил одиозный Морозов.

ВСУ Укрниформ

Олег Морозов Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

бойцам 24-ой отдельной механизированной бригады ВСУ имени Короля Данила удалось занять новые позиции в Марьинке. Теперь до временно оккупированного Донецка им осталась буквально сотня метров.

Пресс-офицер 24-ой бригады ВСУ Назар Ильницкий рассказал, что план этой успешной операции давно готовился при участии высшего командования.

Теперь гражданское население находится гораздо дальше от линии соприкосновения, а украинские защитники с новых позиций могут лучше наблюдать за врагом и контролировать его действия.

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