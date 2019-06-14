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"Дойдут до границы с Россией!" В Совфеде РФ подняли панику из-за прорыва ВСУ на Донбассе

5.2тЧитать материал на украинском

Новость о том, что украинским военным удалось взять под контроль всю Марьинку, вызвала небывалый ажиотаж в России. Официальные представители страны-агрессора буквально взорвались наглыми угрозами в адрес Украины.

В частности, такую риторику озвучил член Совета федерации России Олег Морозов в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Вновь возникла тема военной победы, возникла тема военного решения этого конфликта – "мы возьмем Донбасс" и "мы дойдем до границы с Россией и дальше". Если эта риторика, не дай Бог, обернется практическими действиями, то я думаю, что это будет последнее, что сделает эта власть, и последнее, что сделают Вооруженные силы Украины", – самоуверенно заявил одиозный Морозов.

Новости
Отомстили за победу ВСУ? Террористы "ДНР" устроили бойню в Марьинке. Жуткие фото

ВСУ

ВСУ

Укрниформ

Олег Морозов

Олег Морозов

Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • бойцам 24-ой отдельной механизированной бригады ВСУ имени Короля Данила удалось занять новые позиции в Марьинке. Теперь до временно оккупированного Донецка им осталась буквально сотня метров.

  • Пресс-офицер 24-ой бригады ВСУ Назар Ильницкий рассказал, что план этой успешной операции давно готовился при участии высшего командования.

  • Теперь гражданское население находится гораздо дальше от линии соприкосновения, а украинские защитники с новых позиций могут лучше наблюдать за врагом и контролировать его действия.

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Темы
российская пропагандаОперация Объединенных сил на ДонбассеВойна на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Россия
Тег
Вооруженные силы Украины
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Хорошо полыхает у одичалых. Нам еще Крым возвращать да Кубань присоединять
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4
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Levitsky Valery, свиномордая укрожидельба, а твое сосательное отверстие не треснет?
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0
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Levitsky Valery, девочка! надеюсь в окопах сидишь, готовый к броску! или просто вяктнуть из-под мамкиной юбки?
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залупутин Залупутин
залупутин Залупутин
Как всегда одно и тоже-мы всех убьем.но все видят что раша только бьет по слабым и то издалека,сцарь есть сыкло
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3
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Рагульнов Мiха
Рагульнов Мiха
Давно котлов не было
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2
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2 из 3 ответов | показать все
Рагульнов Мiха
Рагульнов Мiха
Себостьян Прейро, свинья...Забыла ты Иловайск?
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Себостьян Прейро, девочка! и куда ты себе вставил святой джевелин? ходить не мешает? а, ты прывыкши!
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