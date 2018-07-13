В понедельник, 16 июля, состоится первая полноценная двусторонняя встреча Трампа с Путиным в столице Финляндии.

В Украине с определенным опасением ожидают итогов грядущего саммита, особенно на фоне недавних заявлений президента Трампа относительно возможности признания статуса Крыма.

Так, отвечая на вопрос американского журналиста, готов ли Трамп признать его российским, президент США ответил: "Посмотрим!". Что, естественно, дало повод российской пропаганде использовать его по полной, как они сделали уже ранее после "утечки" на американском Интернет-ресурсе с очень сомнительной репутацией "Buzzfeed", прославившемся на весь мир публикацией в декабре 2016 г. скандального "Досье на Трампа", собранного бывшим британским разведчиком Кристофером Стилом. Где было очень много скандальных предположений по связям Трампа с Россией, включая "золотой дождь" от российских проституток в отеле "Ритц" в номере, где ранее останавливалась чета Обамы. Однако не было никаких существенных доказательств. Тогда, напомню, спикер российского МИДа Мария Захарова назвала этот ресурс "врулями". Но спустя полтора года он "вдруг" стал вполне респектабельным ресурсом, которому стоит доверят.

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Что же касается нашумевшего последнего высказывания Трампа по Крыму, то здесь уместно будет привести цитату из ставшей бестселлером еще до ее официального выхода в начале этого года скандальной книги американского журналиста Майкла Вульфа "Огонь и ярость: в середине Белого дома Трампа". "Трамп вроде такой себе Дельфийский оракул, который сидит на своем месте и постоянно выдает какие-нибудь фразы, которые нуждаются в трактовке".

В точности этой ассоциации за последние полтора года пребывания Трампа на посту президента США все уже давно могли хорошо убедиться. Особенно члены его администрации, многим из которых это порядком надоело и они предпочли по скорее уволиться, как это сделал первый пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

И по поводу высказывания Трампа по Крыму "трактовки оракула" последовали незамедлительно: сперва от советника по национальной безопасности Джона Болтона в интервью каналу CBS, а затем и официального спикера Белого Дома Сары Сандерс: позиция США по Крыму остается неизменной. Это была аннексия в нарушение международного права и санкции, введенные США за это могут быть сняты лишь после восстановления территориальной целостности Украины. Точка. Ну а чтобы хоть как то оправдать неуместную фразу Трампа, Болтон придумал объяснение в духе "Трамп просто не хотел портить атмосферы переговоров до их начала".

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Ну и главное – Трамп не может единолично без согласия Конгресса отменять санкции против России ни за Донбасс, ни за Крым после принятого практически единогласно и подписанного им собственноручно в августе прошлого года Закона "О противодействии противникам США через санкции". Так что Крым российским на грядущей встрече он точно не признает.

Но опасаться, как мне кажется, стоит совсем другого. А именно – закулисных переговоров Трампа с Путиным в режиме "тет-а-тет" без присутствия свидетелей (о чем уже заявлялось в американской прессе) относительно перспектив принятия резолюции Совбезом ООН по миротворческой миссии на Донбассе. Вернее об устных гарантиях Трампа Путину относительно усиления давления на руководство Украины по началу выполнения политической части Минских соглашений Украиной без полной реализации российской стороной и подконтрольных ей "ДНР" и "ЛНР" ( а точнее параллельно) вопросов безопасности, относительно чего позиция Украины и ее западных союзников, включая европейских, пока абсолютно совпадает.

С моей точки зрения, эти опасения основываются на следующих аргументах.

За последние полгода Трамп, окрыленный значительным, по сравнению с прошлым годом, ростом поддержки своей политики среди населения ( начиная с принятия в Конгрессе его "налоговой реформы" в конце прошлого года), которая за последние месяцы впервые перевалила за 50% по различным опросам, (не говоря уже о 90% среди сторонников Республиканской партии, на которых он как раз и ориентируется), Трамп приступил к значительно более агрессивной риторике и действиям по выполнению своих предвыборных обещаний. Причина тому – грядущие "промежуточные выборы" в Конгресс США.

И завершившийся вчера саммит НАТО стал тому лишь очередным подтверждением, на котором Трамп в основном требовал (как и ожидалось) не только поднять расходы других членов альянса на оборону, , но и нашел главного виновника всех бед НАТО – Германию. Которая, по его словам, является "заложником" России, обеспечивающаяя за ее счет 60-70% своих поставок энергоносителей, но, при этом явно недостаточно тратя средств из бюджета на защиту от нее, полагаясь на гарантии безопасности от США.

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Как известно, Трамп уже успел сообщить об очередной своей "победе" в Брюсселе и обещании данном ему от лидеров стран-участниц НАТО существенно повысить расходы на оборону. И уже даже не до требуемых ранее 2%, "а значительно больших"…

В целом, если оценивать действия Трампа за последние несколько месяцев, то стоит признать, что аргументов у сторонников мысли о том, что "Трамп таки их" (то бишь Кремля) , значительно прибавилось. Судите сами.

Начнем с экономических бонусов. Цена на нефть впервые за последние несколько лет перевалила и утвердилась на отметке выше 70 дол. за баррель после одностороннего решения Трампа о выходе из "ядерной сделки" с Ираном. Который, кстати, является одним из крупнейших поставщиков нефти на мировой рынок и, соответственно, конкурентом РФ. Особенно на европейском рынке. А ведь целью "ядерной сделки" Обамы с Ираном, которую большинство американских экспертов считают его главным успехом на внешней арене за две каденции, было не только снятие ядерной угрозы в регионе и Режиму нераспространения ЯО в целом, но и подрыв экономической мощи РФ, (для которой нефтедоллары являются основным источником дохода бюджета, включая оборонный) и, как, следствие - усмирение агрессивной политики Кремля на международной арене, включая Украину.

Что касается "геополитических дивидендов" действий Трампа для Кремля, тут, безусловно, главным из них является существенный раскол в евроатлантическом единстве, грозящем окончательно похоронить либеральный мировой порядок, установившийся в мире после окончания Второй мировой войны. Особенно это касается отношений с "локомотивом" ЕС – Германией и ее многолетним канцлером Ангелой Меркель, которая с 2014 года является главным архитектором и "блюстителем" антироссийских санкций ЕС.

Именно в евроатлантическое единство Трамп нанес фактически тройной удар, начиная с мая. Во-первых, это уже упомянутое решение выйти из ядерной сделки с Ираном, против которого выступали все европейские участники сделки, которые сейчас всеми силами пытаются ее спасти.

Вторым существенным ударом был ввод пошлин на европейскую и канадскую сталь и алюминий начиная с 1 июня, которые грозят началом полномасштабных "торговых войн" не только с Китаем, но и ближайшими партнерами по НАТО. После ввода симметричного повышения тарифов на аналогичную сумму со стороны ЕС и Канады, Трамп уже пригрозил ввести 20% налог на европейские автомобили. То бишь, в основном германские…

Но главное – это спровоцировало необходимость той же Франции и Германии на маневры и "заигрывание" с Путиным, наглядным примером чего стала умиротворительная риторика Макрона на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге в мае. А ведь именно эти две страны являются подписантами и гарантами выполнения Минских соглашений… Не удивительно, что на саммите в Брюсселе Трамп больше всего говорил о "Северном потоке" и Гремании как его основном бенефициаре. Трамп надеется заполучить хотя бы часть европейского газового рынка, в частности Прибалтийский и польский, где уже имеется инфраструктура для принятия американского сжиженного газа. И именно эти страны выступают за отмену постройки второй "нитки" этого газопровода.

Так что таким образом Трамп намеренно повысил накал страстей в Брюсселе до предела, чтобы использовать этот аргумент в переговорах с Путиным относительно Украины.

Ну а об угрозах Трампа выйти из НАТО если те не пойдут на уступки по увеличению военных расходов, в Кремле еще пару лет назад и мечтать и не моги.

К тому же нам стоит принять во внимание и последние "сливы" в американской прессе на этой неделе о том, что еще с самого начала президентства Трампа в его окружении (то бишь через зятя Кушнера) активно работало лобби со стороны Израиля, Саудовской Аравии и ОАЭ по давлению на Трампа с целью пойти на уступке по Украине взамен на уступки со стороны РФ по Ирану, на который у Кремля также есть определенные рычаги давления. Относительно недавние заявления Трампа о том, что он хочет вывести из Сирии американские войска и их миссия там по разгрому ИГ близка к завершению, тоже стоит расценивать как сигнал Кремлю о готовности обсуждать этот вопрос. Остается только совместно "додавить" Иран, который уж точно уходить оттуда в ближайшее время не намерен.

Также не следует сбрасывать со счетов и "нефтяное лобби" - один из ключевых постоянных спонсоров Республиканской партии, с которым у Трампа особые связи. Антироссийские санкции в Конгрессе США "заморозили" многомиллиардные контракты американских и российских нефтяных компаний на поставку первыми оборудования для глубоководного бурения в Арктике, без которого все амбициозные проекты РФ неосуществимы. Как, известно, попытки их смягчить (в частности для Exxon Mobil" ) в американском Конгрессе в прошлом году уже предпринимались. На тот момент безрезультатно. Но ситуация с тех пор, как видим, начала меняться. И эта тема наверняка также будет присутствовать на переговорах.

Но если подводить возможные итог прогноза грядущей встречи, стоит учитывать также следующие факторы.

Трамп не может "слить" Украину по ее итогам по нескольким основным причинам.

Главная из них – грядущие в ноябре "промежуточные выборы" в США, от результатов которых во многом будет зависеть и судьба Трампа. И, естественно, какие-либо серьезные уступки Путину по Украине, будут сразу же восприняты либеральной прессой как "доказательство" его связи с Кремлем. К тому же, как было уже афишировано, результаты расследования спецпрокурора Мюллера по вмешательству Кремля в выборы 2016 г. и возможному сговору с командой Трампа будут представлены в начале сентября. Аккурат к началу финальной стадии предвыборной гонки.

И здесь также необходимо учитывать "неожиданно" появившиеся в американских СМИ подробности о показаниях спецпрокурору Мюллеру уже экс-депутата ВР от РП Артеменко относительно его связей с окружением Трампа по лоббированию его "мирного плана" по Украине. Включая контакты с личным юристом Трампа М. Коэном и экс-главой предвыборного штаба Трампа Полом Манофртом, которые оба находятся под следствием. И, возможно, дают показания против Трампа. А также "пророссийские уши" за этим планом в Украине, в том числе и "ожидающего" экстрадицию в США олигарха Фирташа, уже известного своими контактами с Манафортом Дерипаску и других менее "крупных" рыб в республиканской партии.

Так сейчас, учитывая все эти нюансы, идти на существенные уступки для Трампа по Украине будет чересчур рискованно.

Поэтому если негласные договоренности по резолюции Совбеза ООН "голубым каскам" на Донбассе и состоятся, то озвучены они будут уже не ранее второй половины октября. Аккурат к выборам в Конгресс США. И то, при условии, что результаты расследования Мюллера о связях Трампа с Кремлем окажутся недостаточными.

А ведь такая "сделка" позволит записать себе ее в актив при помощи соответствующей подачи в СМИ не только Трампу (для которого решение украинского вопроса откроет перспективы по возобновлению сотрудничества с Россией по более важным для него вопросам собственной повестки), Путину для которого именно полная реализация Минских соглашений является главной целью (внесение поправок в конституцию по особому статусу Донбасса с сохранением у власти Захарченко и Ко. не только поставит крест на евроатлантических устремлениях Украины, снизит нагрузку на бюджет по финансированию оккупированных территорий, но главное - начало их практической реализации позволит начать отмену санкции со стороны ЕС), но и даже президенту Порошенко. Ведь судя по анализу риторики Банковой начиная с начала года – ввод миротворцев на Донбасс является единственным вариантом урегулирования конфликта и главной целью Порошенко за оставшееся до выборов президента Украины. А принятие соответствующей резолюции в Совбезе ООН, в купе с прекращением гибели наших солдат и мирных жителей в результате обстрелов на Донбассе вполне позволит Порошенко идти на выборы под лозунгом "президента-миротворца".

Очевидно, что принять поправки в Конституцию у главы государства голосов не хватит. Но этого и не будет требоваться. Ведь на обсуждение и решение всех деталей касательно состава, количества миротворцев и т.п. потребуется намного больше времени, чем останется до выборов весной в Украине. А вот обмен пленными, разведение сторон на линии соприкосновения и, как, возможная уступка со стороны Украины - объявление амнистии всем участникам конфликта – вполне реально. Тем более, что оплачивать миссию миротворцев ООН в основном придется опять таки США. А кто платит, как известно, тот и заказывает музыку…

Так что для Украины все основные вопросы решаться будут уже осенью. И, в значительной мере, в сентябре. А сейчас встречу Трампа с Путиным необходимо расценивать именно как процесс торгов, когда игроки вскрывают свои главные "козыри". Среди которых Украина в переговорах Трампа с Путиным – главный. И еще очень многое зависит от того, что Трамп захочет получить в ответ и приемлемо ли это для Кремля, где все перечисленные выше факторы тоже принимают во внимание.