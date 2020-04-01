Догнала США и Испанию: во Франции количество жертв от коронавируса превысило 4 тысячи

За сутки во Франции от COVID-19 умерли 509 человек, всего с начала эпидемии зафиксировано 4032 летальных случая.

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Таким образом Франция стала четвертой страной на планете, где количество жертв от коронавируса превысило 4 тысячи человек.

По состоянию на вечер 1 апреля зафиксировано 4861 новых случаев заражения. Всего же з диагнозом COVID-19 госпитализировано 24 639 пациентов, из них 6017 помещены в реанимационные отделения.

С начала пандемии во Франции всего заболело 56 989 человек, из них 10 934 выздоровели.

Данные по COVID-19 worldometers.info/coronavirus

Данные по COVID-19 worldometers.info/coronavirus

В среду, 1 апреля, премьер-министр страны Эдуар Филипп сообщил, что вероятнее всего отмена карантина будет постепенной и даже порегионной. На данный момент несколько экспертных групп изучают этот вопрос и разрабатывают разные сценарии, передает информагенство "Интерфакс Украина".

"Вероятно, что мы не придем к такому снятию режима изоляции, которое будет всеобщим и абсолютным – за один раз всюду и для всех", – сказал Филипп

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, во Франции заявили, что противомалярийный препарат гидроксихлорохин якобы может лишить коронавирус способности заражать людей за 6 дней.

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