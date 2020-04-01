Главная Новости
1 апреля • обновлено в 23:49
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Догнала США и Испанию: во Франции количество жертв от коронавируса превысило 4 тысячи

538
Читать материал на украинском

За сутки во Франции от COVID-19 умерли 509 человек, всего с начала эпидемии зафиксировано 4032 летальных случая.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Таким образом Франция стала четвертой страной на планете, где количество жертв от коронавируса превысило 4 тысячи человек.

По состоянию на вечер 1 апреля зафиксировано 4861 новых случаев заражения. Всего же з диагнозом COVID-19 госпитализировано 24 639 пациентов, из них 6017 помещены в реанимационные отделения.

С начала пандемии во Франции всего заболело 56 989 человек, из них 10 934 выздоровели.

Данные по COVID-19

Данные по COVID-19

worldometers.info/coronavirus

Данные по COVID-19

Данные по COVID-19

worldometers.info/coronavirus

В среду, 1 апреля, премьер-министр страны Эдуар Филипп сообщил, что вероятнее всего отмена карантина будет постепенной и даже порегионной. На данный момент несколько экспертных групп изучают этот вопрос и разрабатывают разные сценарии, передает информагенство "Интерфакс Украина".

"Вероятно, что мы не придем к такому снятию режима изоляции, которое будет всеобщим и абсолютным – за один раз всюду и для всех", – сказал Филипп

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, во Франции заявили, что противомалярийный препарат гидроксихлорохин якобы может лишить коронавирус способности заражать людей за 6 дней.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Тема
Коронавирус
Место
Франция
Теги
смерть болезнь карантин
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мир

Коронавирус. Самое важное

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги