Дочь Назарбаева оказалась владелицей дома Шерлока Холмса в Лондоне

Дом в Лондоне на Бейкер-стрит 221b, в котором якобы жил герой рассказов Артура Конан Дойла Шерлок Холмс, принадлежит дочери бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дариге.

Об этом сообщило The Times. Информация о владельце знаменитой недвижимости всплыла в ходе расследования Source Material.

Журналисты следили за процессом против Дариги Назарбаевой относительно другой ее недвижимости в Великобритании. Правоохранители заподозрили, что с ее помощью женщина занимается отмыванием денег.

Несмотря на то, что дело впоследствии закрыли, информация о недвижимости дочери Назарбаева стала доступной.

Оказалось, что семья Назарбаева владеет не только домом на Бейкер-стрит 221b, но и землей и домами с 215-го по 237-й номера.

Общая стоимость недвижимости составляет почти 140 млн фунтов стерлингов (около 185 млн долларов). В публикации сказано, что 90% собственности на Бейкер-стрит принадлежало дочери бывшего главы Казахстана, а 10% – ее сыну Нурали Алиеву.

Дарига Назарбаева были спикером парламента Казахстана, однако президент страны Касим-Жомарт Токаев 2 мая 2020 года освободил ее от этой должности.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Великобритании арестовали два особняка и квартиру в Лондоне, которые принадлежат родственникам первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Арест был наложен еще весной 2019 года, но лишь 11 марта 2020 года суд разрешил озвучить имена владельцев.

Ранее внук Назарбаева Айсултан попросил у Великобритании политического убежища. При этом он пожаловался на огромное давление со стороны своей семьи.