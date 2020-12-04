Добровольцы рассказали о самочувствии после вакцинации против COVID-19

Противокоронавирусные вакцины от Pfizer&BioNTech и Moderna доказали свою эффективность в 95% случаев, а их разработчики получили разрешение на использование среди населения в США. Но поскольку технология прививки новая, у многих она вызывала вопросы и некоторые опасения.

В связи с этим добровольцы, согласившиеся первыми испытать на себе эти препараты, рассказали о своих ощущениях. В частности, признались, было ли это похоже на прививку от гриппа и с какими побочными эффектами они столкнулись позже, сообщает CNN.

Отмечается, что Управление по контролю за продуктами и лекарствами США утвердило эти две вакцины, которые используют новую технологию мРНК (матричная рибонуклеиновая кислота).

Делая прививку, человеку вводят малую дозу этого конкретного коронавируса (SARS-CoV-2), в частности, белка-шипа. Когда организм его получает, он начинает производить протеин-шип. Это, в свою очередь, запускает иммунную систему, которая распознает спайковый белок как "чужеродный", и вырабатывает против него антитела. Поэтому, когда человек заражаемся настоящим вирусом, его организм уже готов бороться с ним.

Для обеих вакцин-кандидатов нужно получить две дозы: вторая делается через несколько недель после первой, для усиления реакции. Результаты исследования показывают, что эффективность каждой вакцины Pfizer&BioNTech и Moderna составляет около 95%.

Один из участников испытания препарата от Moderna сказал, что вакцинация – это "определенно не прогулка в парке", но он обязательно сделает ее снова. Так, 24-летний недавний выпускник колледжа, проживающий в районе Бостона, Ясир Баталви признался, что чувствовал себя беспомощным, поскольку пандемия сильно повлияла на жизнь людей, в том числе на средства к существованию. По его словам, он немного нервничал, закатывая рукав перед прививкой, а особенно – когда ему дали подписать 22-страничную форму согласия. Но при этом чувствовал себя так, будто выполняет гражданский долг.

"Инъекция поначалу казалась такой же, как прививка против гриппа, которая представляет собой всего лишь небольшое защемление в руке. В тот вечер, когда я выписался из больницы, скованность стала немного большей. Это можно было преодолеть, но вы действительно не чувствуете, что поднимаете руку слишком высоко над плечом. Однако побочные эффекты довольно локализованы. Я имею в виду, что это просто дискомфорт в мышце руки. И все. На самом деле это ни на что не влияет, и ты чувствуешь себя прекрасно", – отметил Баталви.

При этом он подчеркнул, что вторая доза вакцины была другой – после нее у него действительно возникли довольно серьезные симптомы. С ним все было в порядке, пока он лежал в больнице, а уже дома он почувствовал усталость и озноб. Однако врачи-исследователи пояснили, что это нормальная реакция организма на препарат.

"Это означает, что ваш иммунный ответ работает на вас. Вы должны быть довольны этим… Теперь вы находитесь в гораздо лучшем положении, чтобы бороться с этим ужасным вирусом, который убил много человек и может вызвать множество долгосрочных осложнений", – сказал эксперт по вакцинам доктор Пол Оффит из Детской больницы Филадельфии.

Эксперт по инфекционным заболеваниям доктор Энтони Фаучи подтвердил его слова. Он добавил, что некоторые люди ничего не чувствуют после инъекции, а у других возникает боль в руке и ощущение небольшого холода, будто озноб при гриппе. Тогда как у меньшинства людей поднимается и температура.

"Почти все это проходит в течение 24 или, самое большее, 48 часов. Важно быть честным с людьми в отношении побочных эффектов, которые они могут испытывать", – пояснил Фаучи.

Главный научный советник Operation Warp Speed Монсеф Слауи заявил, что примерно у 10-15% иммунизированных испытуемых будут развиваться "весьма заметные побочные эффекты" от вакцины.

"Честно говоря, по сравнению с 95% защитой от инфекции, которая может быть смертельной или серьезно изнурительной, я думаю, что это подходящий баланс", – заверил он.

Эксперты подчеркивают: побочные эффекты, подобные тем, которые испытал Баталви, не следует путать с проблемами безопасности вакцины. Любой производитель такого препарата, который ищет одобрение или разрешение FDA, должен предоставить данные о его безопасности за два месяца после введения второй дозы. В этом плане пока все хорошо для вакцин Moderna и Pfizer. Но только время покажет, появятся ли какие-либо серьезные нарушения безопасности в ближайшие пару лет.

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