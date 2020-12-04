Добровольцы рассказали о самочувствии после вакцинации против COVID-19

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Мир
2,0 т.
Вакцина против коронавируса

Противокоронавирусные вакцины от Pfizer&BioNTech и Moderna доказали свою эффективность в 95% случаев, а их разработчики получили разрешение на использование среди населения в США. Но поскольку технология прививки новая, у многих она вызывала вопросы и некоторые опасения.

В связи с этим добровольцы, согласившиеся первыми испытать на себе эти препараты, рассказали о своих ощущениях. В частности, признались, было ли это похоже на прививку от гриппа и с какими побочными эффектами они столкнулись позже, сообщает CNN.

Как работает вакцина

Отмечается, что Управление по контролю за продуктами и лекарствами США утвердило эти две вакцины, которые используют новую технологию мРНК (матричная рибонуклеиновая кислота).

Делая прививку, человеку вводят малую дозу этого конкретного коронавируса (SARS-CoV-2), в частности, белка-шипа. Когда организм его получает, он начинает производить протеин-шип. Это, в свою очередь, запускает иммунную систему, которая распознает спайковый белок как "чужеродный", и вырабатывает против него антитела. Поэтому, когда человек заражаемся настоящим вирусом, его организм уже готов бороться с ним.

Для обеих вакцин-кандидатов нужно получить две дозы: вторая делается через несколько недель после первой, для усиления реакции. Результаты исследования показывают, что эффективность каждой вакцины Pfizer&BioNTech и Moderna составляет около 95%.

Добровольцы рассказали о самочувствии после вакцинации против COVID-19
Побочные эффекты от вакцины против COVID-19

Один из участников испытания препарата от Moderna сказал, что вакцинация – это "определенно не прогулка в парке", но он обязательно сделает ее снова. Так, 24-летний недавний выпускник колледжа, проживающий в районе Бостона, Ясир Баталви признался, что чувствовал себя беспомощным, поскольку пандемия сильно повлияла на жизнь людей, в том числе на средства к существованию. По его словам, он немного нервничал, закатывая рукав перед прививкой, а особенно – когда ему дали подписать 22-страничную форму согласия. Но при этом чувствовал себя так, будто выполняет гражданский долг.

"Инъекция поначалу казалась такой же, как прививка против гриппа, которая представляет собой всего лишь небольшое защемление в руке. В тот вечер, когда я выписался из больницы, скованность стала немного большей. Это можно было преодолеть, но вы действительно не чувствуете, что поднимаете руку слишком высоко над плечом. Однако побочные эффекты довольно локализованы. Я имею в виду, что это просто дискомфорт в мышце руки. И все. На самом деле это ни на что не влияет, и ты чувствуешь себя прекрасно", – отметил Баталви.

При этом он подчеркнул, что вторая доза вакцины была другой – после нее у него действительно возникли довольно серьезные симптомы. С ним все было в порядке, пока он лежал в больнице, а уже дома он почувствовал усталость и озноб. Однако врачи-исследователи пояснили, что это нормальная реакция организма на препарат.

"Это означает, что ваш иммунный ответ работает на вас. Вы должны быть довольны этим… Теперь вы находитесь в гораздо лучшем положении, чтобы бороться с этим ужасным вирусом, который убил много человек и может вызвать множество долгосрочных осложнений", – сказал эксперт по вакцинам доктор Пол Оффит из Детской больницы Филадельфии.

Добровольцы рассказали о самочувствии после вакцинации против COVID-19

Эксперт по инфекционным заболеваниям доктор Энтони Фаучи подтвердил его слова. Он добавил, что некоторые люди ничего не чувствуют после инъекции, а у других возникает боль в руке и ощущение небольшого холода, будто озноб при гриппе. Тогда как у меньшинства людей поднимается и температура.

"Почти все это проходит в течение 24 или, самое большее, 48 часов. Важно быть честным с людьми в отношении побочных эффектов, которые они могут испытывать", – пояснил Фаучи.

Главный научный советник Operation Warp Speed Монсеф Слауи заявил, что примерно у 10-15% иммунизированных испытуемых будут развиваться "весьма заметные побочные эффекты" от вакцины.

"Честно говоря, по сравнению с 95% защитой от инфекции, которая может быть смертельной или серьезно изнурительной, я думаю, что это подходящий баланс", – заверил он.

Эксперты подчеркивают: побочные эффекты, подобные тем, которые испытал Баталви, не следует путать с проблемами безопасности вакцины. Любой производитель такого препарата, который ищет одобрение или разрешение FDA, должен предоставить данные о его безопасности за два месяца после введения второй дозы. В этом плане пока все хорошо для вакцин Moderna и Pfizer. Но только время покажет, появятся ли какие-либо серьезные нарушения безопасности в ближайшие пару лет.

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