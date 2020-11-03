Главной темой, которую обсуждали участники прошедшего в конце октября в Москве съезда Союза добровольцев Донбасса, была вовсе не ситуация на Донбассе, а война на Кавказе. Глава Союза и бывший "премьер-министр Донецкой народной республики" Александр Бородай заявил, что получил сотни обращений от "добровольцев", спрашивавших его, нужно ли ехать в Карабах. Но оказалось, что не нужно, потому что Армения "стала играть в незалежность".

"Добровольцев очень ждут в Карабахе, но ехать туда не нужно, пока в Ереване сидит прозападное правительство", – объяснил Бородай. И его высказывания на съезде – вовсе не кулуарная информация и не слив анонимного телеграм-канала, использующегося для подачи нужных сигналов из-за кулис российской политики. Нет, это вполне "гласный сигнал": репортаж со съезда опубликован "Комсомольской правдой" как раз в тот день, когда премьер-министр Армении Никол Пашинян официально обратился за помощью к российскому руководству – и получил четкий ответ от российского МИДа: Россия, разумеется, поможет Армении, но лишь когда военные действия будут угрожать непосредственно ее территории, пишет Виталий Портников для detaly.co.il

Вкупе со словами Александра Бородая, российская политика на Кавказе реконструируется достаточно просто. Да, с точки зрения своих обязательств перед Арменией Россия действительно должна вмешиваться только тогда, когда военные действия будут вестись непосредственно на армянской территории, а не на территории, которая по международному праву считается азербайджанской. Но когда это останавливало Кремль в недавнем прошлом?

Стоит вспомнить, что регулярные российские войска не задействовались Москвой в случае целого ряда конфликтов, инспирированных Россией на постсоветском пространстве. В 1992-1993 годах в Абхазии не было никаких российских войск, а были "добровольцы" с Северного Кавказа – или просто российские военные, переодетые в "добровольческую" форму. Грузинские позиции обстреливались самолетами без опознавательных знаков.

Спустя годы Евгений Примаков, который тогда занимал должность директора Службы внешней разведки Российской Федерации, заявил, что "обстрелы с воздуха совершались не по приказу Москвы, а были делом рук коррумпированных военных". Зато затем от Тбилиси потребовали согласиться на ввод "миротворцев СНГ" – а по сути, российских войск – в зону конфликта. А когда в 2008 году в новой грузинско-российской войне участвовали уже регулярные российские части, это объяснялось нарушением Грузией своих обязательств и защитой миротворческих сил.

В 2014 году Кремль начал спецоперацию по аннексии Крыма – кстати, тоже после того, как к власти в Киеве пришло "прозападное правительство". И опять – никаких регулярных российских войск, одни "вежливые зеленые человечки" и "самооборона Крыма", спешно сформированная из местных наемников и российских "добровольцев". То, что в оккупации Крыма были задействованы и регулярные войска РФ, Владимир Путин признал только после законодательного оформления аннексии российского полуострова.

А вот факт присутствия российских военных на Донбассе Россия не признает до сих пор. Все "восстание шахтеров" там было организовано с помощью прибывших из России диверсионных групп, в которые входили российские военные – делегаты съезда того самого Союза добровольцев Донбасса. Россия никогда не реагировала ни на задержания целых воинских частей, "заблудившихся" в украинских лесах, ни на показания разведчиков, ни на "мемуары" диверсантов... После того, как российский журналист Лев Шлосберг обнаружил захоронения псковских десантников, уничтоженных в ходе нападения на Донбасс, его попросту избили неизвестные.

Вот, собственно, и вся приверженность международному праву. Почему же тогда Россия так щепетильно ведет себя сегодня? А потому, что война за Карабах – это не азербайджанская, не турецкая, а российская операция возмездия. Операция возмездия армянскому народу, который посмел избрать себе руководство, которое он сам захотел. Который избавился от коррумпированных кланов и поднял руку на самого Роберта Кочаряна – второго президента Армении и близкого друга Владимира Путина.

Можно себе представить, что было бы, если бы сейчас во главе Армении стоял не Никол Пашинян, а Роберт Кочарян или его преемник на посту президента Армении Серж Саргсян. Не было бы никакого съезда добровольцев Донбасса – все "добровольцы" сидели бы на огневых позициях, а самолеты с неопознанными знаками, это вечное оружие "коррумпированных военных", бомбили бы азербайджанские города.

Впрочем, нет – не бомбили бы. Потому что Ильхам Алиев, будучи искушенным и умным политиком, не пошел бы в таком случае на развертывание операции в Карабахе. Сама эта война стала возможна именно потому, что в Баку поняли или загодя узнали, что в сложившейся ситуации Москва не будет помогать Еревану. Что не будет никаких "добровольцев" со споротыми погонами. Для этого не нужна разведывательная информация: президенту Азербайджана или президенту Турции, с которым постоянно общается Путин, могли об этом сказать открытым текстом.

Каковы окончательные цели России в этой операции возмездия, мы поймем уже в ближайшие недели. Конечно, идеальный вариант для Кремля – это передача под контроль Азербайджана районов вокруг Нагорного Карабаха и ввод в сам Карабах российских миротворцев. Это позволит Москве сохранить и усилить свое влияние в Армении, потому что с этого момента только Россия и никто другой станет гарантом безопасности карабахских армян. И это позволит "взять на мушку" Азербайджан. Потому что любой удар по позициям российских "миротворцев" – или имитация этого удара самими "миротворцами" – позволит России начать военные действия уже на территории самого Азербайджана. Как в Грузии в 2008 году. А это может оказаться небесполезным, если власти в Баку вдруг станут излишне "прозападными".

Такой фокус в Азербайджане Россия уже проделала в 1993 году – между прочим, тоже с участием "восставших добровольцев". Эти добровольцы, формально азербайджанцы, воспользовались в своем наступлении на Баку оружием, как бы случайно оставленным в Гяндже досрочно покинувшим этот город контингентом российской армии – ну, "коррумпированные военные", вы уже слышали про них… Потом президент Азербайджана и лидер национал-демократов Абульфаз Эльчибей вынужден был уступить власть бывшему первому секретарю ЦК Компартии Азербайджана Гейдару Алиеву – и он затем на протяжении десятилетнего своего правления выбирался из кремлевских ловушек! А теперь его сына Ильхама могут в эти же ловушки заманивать. Потому что в случае появления российского контингента в Карабахе у Кремля будут два доминиона на Кавказе – Армения и Азербайджан.

Но даже если авантюра с миротворцами провалится, а Карабах будет потерян армянами, Россия сочтет это успешной "воспитательной мерой". Кремль в очередной раз напомнит, что помогает только тем народам, которые готовы подчиниться его воле и отказаться от собственного политического или электорального выбора.