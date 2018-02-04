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Добро пожаловать! Группа немецких депутатов загремела в "Чистилище"

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Немецкие депутаты, которые находятся с визитом в оккупированном Крыму, попали в базу преступников сайта "Миротворец", где фиксируются личности, совершившие нарушения по пересечению государственной границы Украины.

Об этом сообщили на сайте "Миротворца".

В список лиц, которые угодили в "Чистилище", вошли: Евгений Шмидт, Райнер Бальзер, Гюнар Линдеман, Гарольд Латч, Ник Вогель, Гельмут Сейфен, Блейкс Кристиан.

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Делегация пробудет в Крыму до 9 февраля. В ее составе депутаты из трех региональных парламентов страны: Берлин, Бранденбург и Рейн-Вестфалия.

Все парламентарии - представители ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD).

Как сообщал "Обозреватель", немецкие ультраправые решили насолить Украине.

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