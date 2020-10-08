Добкин о протестах в Беларуси: слава батьке Лукашенко, пусть дальше давит

Мирослав Семенюк Мир 14:18, 8.10.2020 Обновлено: 14:39, 8.10.2020

Бывший народный депутат от Оппозиционного блока Михаил Добкин поддержал незаконно избранного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Как сказал он в интервью Дмитрию Гордону, методы Лукашенко по подавлению протестов оправданы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Слава батьке Лукашенко. Давил, давит и пусть дальше давит. Не людей..." – заявил Добкин.

По его мнению, Лукашенко одержал победу на выборах, он просто решил, что должен получить в процентном отношении "больше, чем царь".

"Ошибся, конечно. Ему бы хватило 51%", – добавил экс-нардеп.

На вопрос, зачем было избивать людей, Добкин ответил, что во все времена существовали различные наказания людей.

"Когда было крепостное право, пороли,.. на кол сажали. Разное было. Да? В другие времена – там менее изощренные казни. В советское время даже психиатрией лечили. Каждая власть себя защищает. Но она не народ уничтожает", – считает он.

На замечание, что сегодня молодых белорусов избивают до синевы дубинками и насилуют этими дубинками, Добкин сказал, что "дебилов хватает везде: и среди тех, кто бьется о власть, и тех, кто власть защищает".

"Тех, кто насилуют, – их нужно самих изнасиловать этими же дубинками. Тут я вообще даже без ничего. Но те, кто прыгают, – молодые, хорошие – а где они будут через три-четыре года, если не будет Лукашенко? Они будут в Польше, они будут в Прибалтике... Нет, в Прибалтике не будут, там нечего делать… В России они будут", – предположил политик.

Он спросил, какое у протестующих право, если они не видят свое будущее в Беларуси, кидаться на власть, которая "обеспечивает тех, кто уехать не может, – стариков, бюджетников и так далее".

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