Добили не ВСУ: вскрылась правда о гибели инструктора Прилепина

В российском Асбесте состоялись похороны 45-летнего бойца частной военной компании Вагнера Игоря Косотурова, погибшего в провинции Дайр-эр-Заур (Сирия) в результате нападения на войска коалиции США.

Бывшего бойца 12 бригады ГРУ ВС РФ Косотурова положили рядом с 38-летним Станиславом Матвеевым, который также погиб в Сирии и был захоронен 14 марта, пишет Znak.

Проститься с Косотуровым приехало более сотни человек, говорится в материале. Вход на кладбище охраняли казаки. Многие из тех, кто приехал на похороны, также были в казачьей форме. В частности, было немало тех, кто воевал против Украины на Донбассе.

В 2015–2016 годах Косотуров сам воевал в рядах пророссийских террористов "Л/ДНР" и получил звание капитана. Он же выступал инструктором иностранных наемников и тренировал бойцов батальона российского писателя-террориста Захара Прилепина.

Косотуров получил ранение и вернулся в РФ. Летом 2017 года он уехал в тренировочный лагерь ЧВК Вагнера близ хутора Молькино Краснодарского края.

Оттуда осенью того же года он попал в Сирию. Вместе с ним туда же отправилось, по некоторым данным, порядка 30 свердловчан.

Как писал "Обозреватель", 7 февраля в районе Дайр-эр-Заура управляемая из России оперативная группа с танками и артиллерией пересекла согласованную линию деэскалации, отделяющую территорию режима президента Асада от территории, освобожденной "Демократическими силами Сирии", поддерживаемыми США.

Когда россияне атаковали, штурмовики и дроны США нанесли ответный удар.

По данным СМИ, россияне ехали на позицию для штурма с множеством техники и целью занять нефтеперерабатывающий завод, когда их атаковала авиация коалиции США.

Вашингтон заявил, что удар был нанесен для защиты штаба "Сирийских демократических сил". Власти РФ признали гибель 5 россиян.

Сообщается, что погибли в основном наемники российской частной военной компании "Вагнер", а также спецназовцы Минобороны РФ, артиллеристы и танкисты.

По данным Reuters, 7 февраля погибло и было ранено в общей сложности около 300 наемников российской частной военной компании Вагнера.