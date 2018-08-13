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"Добьемся!" Скандальный российский журналист заговорил о мире с Украиной

11.6тЧитать новость на украинском

Российский пропагандист, военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков цинично высказался о том, что рано или поздно страна-агрессор добъется примирения с Украиной и Грузией (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Кроме того, он позволил себе заявить, что Россия, помимо всего, потребует от обеих стран отчета о всех действиях, совершенных за время военного противостояния. Наглая речь "рупора Кремля" прозвучала в эфире пропагандистской программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

"Суть в том, что все равно придет мир. Добьемся! Надо будет сесть за стол и смотреть друг другу в глаза. Кто что говорил, делал в бою", — сказал он.

Кроме того, Сладков озвучил традиционный пропутинский миф о том, что Россию и страны, территории которых она оккупировала, якобы кто-то пытается навечно рассорить. В этой связи пропагандист призвал страну-агрессора действовать с опаской во время "примирения" с пострадавшими от ее военных преступлений.

"Одна из тем — это попытка стравить навсегда. И в Украине на Донбассе, и здесь (в Грузии. — Ред.). Поэтому нужно быть аккуратным, на мой взгляд", — нагло подытожил Сладков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сладков отличился бредовыми фейками о "зверствах" ВСУ, заявив, что украинские военнослужащие якобы постоянно нарушают обещания перед террористами "ДНР" и вероломно убивают противников.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на ДонбассеВойна в Грузиироссийская пропаганда
Место
Россия
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Ker Secre
Ker Secre
Свинособаки так нічого і не засвоїли. Розумовий розвиток на рівні даунів. Безкарність бандита викликає у нього нахабність і впевненість що все "пракатіт". Не "пракатіт" на цей раз свинособаки.
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Лисовская Варвара
Лисовская Варвара
в свете падения рубля...Да кто этот "Россия-1" смотрит!
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Бояра,мельдоний,параша24-скрепы не убить!
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