''До слез!'' Украинцы в Гданьске почтили память мэра песней ''Пливе кача''. Видео

В польском Гданське украинская община почтила память погибшего мэра города Павла Адамовича траурной песней "Пливе кача".
Церемония прошла в Соборе Покрова Пресвятой Богородицы и Св. Варфоломея. Видео опубликовали на странице "Домівка Гданськ" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца новости).
Запись появилась в сети менее суток назад, но уже собрала более 1,3 тысячи просмотров, десятки лайков и перепостов.
"До слез", "Это было сильно", – писали в комментариях.
Скриншот
Скриншот
"Пливе кача" – лемковская песня, которой со времен Майдана украинцы почитают память павших героев. Далее приводим полный текст песни:
Гей, пливе кача по Тисині,
Пливе кача по Тисині.
Мамко ж моя, не лай мені,
Мамко ж моя, не лай мені.
Гей, залаєш ми в злу годину,
Залаєш ми в злу годину.
Сам не знаю де погину,
Сам не знаю де погину.
Гей, погину я в чужім краю,
Погину я в чужім краю.
Хто ж ми буде брати яму?
Хто ж ми буде брати яму?
Гей, виберут ми чужі люди,
Виберут ми чужі люди.
Ци не жаль ти, мамко, буде?
Ци не жаль ти, мамко, буде?
Гей, якби ж мені, синку, не жаль?
Якби ж мені, синку, не жаль?
Ти ж на моїм серцю лежав,
Ти ж на моїм серцю лежав.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Польше во время благотворительного концерта неизвестный напал на мэра Гданьска Павла Адамовича и ударил его ножом.
Мэр Гданьска умер в больнице после нападения.
Польша поднялась на массовые митинги из-за гибели мэра Гданьска.
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