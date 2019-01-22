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''До слез!'' Украинцы в Гданьске почтили память мэра песней ''Пливе кача''. Видео

1.1тЧитать материал на украинском

В польском Гданське украинская община почтила память погибшего мэра города Павла Адамовича траурной песней "Пливе кача".

Церемония прошла в Соборе Покрова Пресвятой Богородицы и Св. Варфоломея. Видео опубликовали на странице "Домівка Гданськ" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца новости).

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"Ви готові вмирати за Гданськ? Так само говорили у 1939-му?"

Запись появилась в сети менее суток назад, но уже собрала более 1,3 тысячи просмотров, десятки лайков и перепостов.

"До слез", "Это было сильно", – писали в комментариях.

''До слез!'' Украинцы в Гданьске почтили память мэра песней ''Пливе кача''. Видео

Скриншот

''До слез!'' Украинцы в Гданьске почтили память мэра песней ''Пливе кача''. Видео

Скриншот

"Пливе кача" – лемковская песня, которой со времен Майдана украинцы почитают память павших героев. Далее приводим полный текст песни:

Гей, пливе кача по Тисині,

Пливе кача по Тисині.

Мамко ж моя, не лай мені,

Мамко ж моя, не лай мені.

Гей, залаєш ми в злу годину,

Залаєш ми в злу годину.

Сам не знаю де погину,

Сам не знаю де погину.

Гей, погину я в чужім краю,

Погину я в чужім краю.

Хто ж ми буде брати яму?

Хто ж ми буде брати яму?

Гей, виберут ми чужі люди,

Виберут ми чужі люди.

Ци не жаль ти, мамко, буде?

Ци не жаль ти, мамко, буде?

Гей, якби ж мені, синку, не жаль?

Якби ж мені, синку, не жаль?

Ти ж на моїм серцю лежав,

Ти ж на моїм серцю лежав.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
ПольшаГданьск
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