"До Путина не дошло": самые яркие высказывания Помпео о России

До своего назначения на должность государственного секретаря США Майк Помпео призывал отказаться от "мягкой политики" в отношении России и расширить санкции против страны.

Самые яркие и развернутые высказывания новоназначенного американского госсекретаря про РФ и президента Владимира Путина подобрало "Радио Свобода".

Про попытки Путина поддерживать свою популярность

"Путин пытается поддерживать свою власть и популярность, действуя за пределами страны, тыкая Америку. Он не только стремится сохранить свой огромный ядерный арсенал, но хочет, чтобы Россию воспринимали как сверхдержаву. Он подрывает демократию на Западе, чтобы выставить советскую, российскую модель как ту, что приведет весь мир к величию".

Про применение Конгрессом и Сенатом антироссийских санкций

"Да, мы будем делать это каждый день. Я признаю, что по санкциям у нас еще много работы. До Владимира Путина пока не дошло в полной мере наше послание, и нам нужно продолжать работать над этим. Но речь не только о санкциях. На счету нынешней администрации – самая большая высылка дипломатов, 60 человек. Мы анонсировали пересмотр нашей ядерной доктрины, которая даст России понять, что мы собираемся реструктурировать наши силы сдерживания. В Сирии россияне получили достойный отпор, потеряв несколько сот человек убитыми. Это лишь последние действия администрации, о которых я рад упомянуть".

Про мягкость предыдущей администрации президента США к России

"Как Путин был наказан за то, что захватил пятую часть европейской страны? Администрация Обамы приняла кое-какие санкции. Кто-то думает, что этого достаточно? Конечно, будут такие, которые скажут: "Это не наша проблема, Украина-шмукраина, мои дети даже на карте ее не могут показать". Позвольте мне заверить вас, что изменение миропорядка в Европе – первая из целей Путина. И должен вам сказать, ничего хорошего для жителей Канзаса в этом нет".

Про вмешательство Путина в дела США

"Я знаю, что сказал наш кандидат. Позвольте заверить вас: на самом деле, атака на нашу политическую систему идет непосредственно от Владимира Путина. Я видел данные разведки. Путин пытается заставить Америку выглядеть страной третьего мира".

Про вмешательство РФ в президентские выборы США

"Они занимаются этим очень давно. Что теперь изменилось, так это цена: оказывать влияние с помощью киберинструментов, через новостные издания RT и Sputnik стало намного дешевле".

Про настоящие цели России в Сирии

"Им очень нравится морской порт с теплой водичкой, а еще им очень нравится докапываться до Америки".

Про то, как должна вести себя Америка с РФ

"Сегодня мы живем в мире, где русские, обладающие огромным ядерным арсеналом, глубоко окопались в Сирии. Они не вернули Крым, они закрепились на юго-востоке Украины. Таковы факты. И Америка обязана противодействовать этому, не допустить продолжения экспансии и серьезно отнестись к тому, как нам себя с ними вести".

Как сообщал "Обозреватель", Сенат США утвердил Помпео на должность госсекретаря 26 апреля.