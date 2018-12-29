Клубок тварей из фильмов ужасов: американец заснял жуткую находку в собственном дворе. Видеофакт

В американском штате Техас мужчина со своими друзьями заснял жуткое видео с огромным клубком змей под собственным сараем.

Ролик, который выложили в соцсеть, быстро стал вирусным, набрав больше 3,2 млн просмотров, сообщает Daily Mail (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Бобби Коуэн со своими приятелями находился на своей ферме, когда они увидели во дворе одну гремучую змею. Она заползла под сарай, и тогда мужчины решили поднять постройку с помощью погрузчика. Вместо одной рептилии друзья увидели больше трех десятков змей, которые извивались большим клубком.

Змеи Скришот

Шокированные американцы сначала бросили сарай обратно вниз. Но потом мужчины набрались смелости и подняли его снова, чтобы снять видео.

Владелец ранчо и его друзья в конечном итоге переместили эту кучу змей подальше от фермы, используя длинные палки и мусорные баки.

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