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До +51: аномальная жара накрыла планету и движется в Украину

2.5тЧитать новость на украинском

Уходящая неделя ознаменовалась тем, что температурные рекорды были побиты сразу в нескольких точках мира.

В частности, в этом году в Канаде лето необычно жаркое. На улице 34 градуса по Цельсию, но из-за высокой влажности температура ощущается на все 40. За полтора месяца от перегрева погибли 54 канадца, пишет "Сегодня".

В соседних с Канадой США о погибших не сообщают. Но и там сезон выдался слишком жарким: в некоторых штатах утром уже фиксировалось +35.

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При этом 51 градус тепла показал столбик термометра в Алжире.

Также жара возвращается и в Украину. В северных регионах синоптики обещают 30 градусов по Цельсию и выше, в южных – все 40. Но, несмотря на это, в Карпатах будет дождливо.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 8 июля, в Украине ожидается температура до +32.

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на Обозревателе.

Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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