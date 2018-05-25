До 300 убитых: подробности боя между россиянами и войсками США в Сирии

Во время февральского боя между российскими наемниками из ЧВК "Вагнер" и войсками США в Сирии погибли от 200 до 300 человек.

Об этом пишет New York Times, раскрывая впервые все подробности боя, полученные от людей из Пентагона и непосредственных его участников, передает ТСН.

Всего со стороны россиян участвовало около 50 человек, среди которых было много бойцов сирийских проправительственных сил.

Несмотря на потери со стороны российских наемников, никто из американцев, находившихся на небольшом форпосту на востоке Сирии (а к концу боя их было около 40 человек), не пострадал.

По словам Пентагона, данное боестолкновение было актом самозащиты от боевого формирования проправительственных сил Сирии, а давшие интервью американские военачальники заявили, что накануне этого наступления они со страхом наблюдали за тем, как к месту будущего боя прибывают сотни вражеских военнослужащих, машины и артиллерийские орудия.

Командиры противостоящих воинских контингентов давно уже стараются держаться подальше друг от друга, часто разговаривая по телефону в рамках запущенного процесса деконфликтизации. В преддверии того памятного наступления находившиеся на противоположных берегах Евфрата российские и американские военные поддерживали раздельные наступления своих сторонников против "Исламского государства" в нефтеносной провинции Дейр-эз-Зор, которая граничит с Ираком.

Командование американских войск неоднократно предупреждало о сосредоточении сил и средств. Однако российские военные заявляли, что сконцентрировавшиеся у реки боевики им не подчиняются, хотя американские посты подслушивания перехватывали сеансы радиосвязи, указывавшие на то, что эти войска говорят по-русски.

В документах указывается, что боевики входили в состав проправительственных сил, верных сирийскому президенту Башару аль-Асаду.

Среди них были солдаты правительственной армии и ополченцы, однако американские военные и разведчики говорят, что большую часть из них составляли частные российские военные наемники из ЧВК "Вагнер".

Перед этим же российское военное командование в Сирии заверило США, что это не их люди.

Как рассказали военные, начало дня 7 февраля даже намеком не указывало на то, что скоро начнется битва.

В 15:00 сирийские войска начали выдвижение в сторону завода "Коноко". К вечеру там скопилось более 500 бойцов и 27 машин, в том числе, танки и бронетранспортеры.

В американском центре управления действиями авиации, находящемся в катарском Эль-Удейде, а также в Пентагоне офицеры и аналитики из разведки озадаченно наблюдали за происходящим. Командиры давали указания летчикам и командам наземного технического обслуживания. По словам военных, все самолеты в регионе были приведены в боевую готовность.

В 20 часов 30 минут три 50-тонных русских танка Т-72 со 125-миллиметровыми орудиями приблизились к НПЗ на расстояние полтора километра. В ожидании атаки зеленые береты приготовились задействовать свои силы реагирования.

На блокпосту американские солдаты наблюдали за тем, как колонна в составе танков и другой бронированной техники поворачивает и начинает приближаться к ним.

Они появились со стороны домов, где пытались незаметно сосредоточиться. Спустя полчаса российские наемники и сирийские силы нанесли удар.

По блокпосту у завода "Коноко" открыли огонь танки, артиллерия и минометы, о чем свидетельствуют документы, в свою очередь американские спецназовцы укрылись, а затем спрятались за брустверами окопов, чтобы открыть огонь из ПТРК и пулеметов по наступающей колонне бронированной техники.

Первые 15 минут американские командиры звонили своим российским коллегам и призывали их прекратить атаку. Им это не удалось, и тогда американцы произвели несколько предупредительных выстрелов по группе машин и гаубице. Но войска продолжали наступать.

Потом волнами пошли американские самолеты, среди которых были дроны "Рипер", истребители-невидимки F-22, ударные истребители F-15E, бомбардировщики В-52, самолеты огневой поддержки АС-130 и вертолеты AH-64 "Апач".

По словам американских военных, следующие три часа авиация утюжила войска противника, танки и прочие машины. Морская пехота с земли вела стрельбу из реактивных систем залпового огня.

Группа реагирования поспешила к месту боя. Как свидетельствуют документы, к тому времени стемнело, на дорогах валялись провода с упавших линий электропередачи, и все они были в воронках от снарядов. Ехать было трудно еще и из-за того, что водители машин не включали фары, полагаясь исключительно на тепловизионные камеры.

К 11 часам 30 минутам зеленые береты и морские пехотинцы приблизились к НПЗ "Коноко", но были вынуждены остановиться. Артиллерийский огонь был слишком опасен, и американцы стали ждать, когда их авиация заставит замолчать гаубицы и танки противника.

На самом заводе противник прижал спецназовцев к земле огнем артиллерии, и они были вынуждены отвечать ему ответной стрельбой. В темноте были видны вспышки выстрелов танковых орудий, зенитных установок и пулеметов.

В час ночи, когда артиллерийский огонь начал стихать, группа морпехов и зеленых беретов подобралась к блокпосту и начала стрельбу. К тому времени часть американских самолетов вернулась на базу, израсходовав боезапас и топливо.

Находившиеся на поле боя американские военные общей численностью 40 человек начали готовиться к обороне, когда наемники покинули машины и в пешем порядке стали приближаться к блокпосту.

Группа морских пехотинцев подносила боеприпасы к пулеметам и ПТРК Javelin, установленным на брустверах и между машинами. Некоторые зеленые береты и морпехи целились в противника из открытых люков. Остальные сидели внутри машин и вели огонь из установленных на крышах тяжелых пулеметов при помощи дистанционного управления и тепловизоров.

Часть спецназовцев, в том числе авианаводчики, по радиосвязи наводили на цели новую группу бомбардировщиков, приближавшихся к полю боя.

Через час противник начал отходить, и американцы прекратили огонь. Спецназовцы со своего блокпоста наблюдали за тем, как наемники и сирийские боевики вернулись на поле боя подобрать убитых. Один сирийский боец на стороне американцев получил ранение.

О количестве потерь в результате боя 7 февраля спорят до сих пор.

Так, вначале российские представители сказали, что погибли всего четыре гражданина России, а потом добавили, что погибших могут быть десятки. Один сирийский офицер рассказал о гибели примерно 100 сирийских солдат, но полученные New York Times документы указывают на то, что со стороны проправительственных сил погибло от 200 до 300 человек.

Исход боя и его динамика указывают на то, что наемники РФ и их сирийские союзники оказались не в том месте, пытаясь провести примитивное массированное наступление на американские боевые позиции. Со времен вторжения в Ирак в 2003 году Центральное командование ВС США провело огромный объем работ, оптимизируя количество оружия и техники, тактику боя, взаимодействие и тыловое обеспечение, а также состав боевых средств, ведущих огонь с воздуха и с земли.

Остаются без ответа вопросы о том, кем были эти русские наемники, и почему они пошли в наступление.

Как сообщал "Обозреватель", Служба безопасности Украины опубликовала первые доказательства того, что Генеральный штаб ВС РФ запланировал участие наемников ЧВК "Вагнер" в сирийском конфликте.

Тем временем российские журналисты нашли под Краснодаром лагерь ЧВК "Вагнер".

Сотрудник этой базы рассказал, что наемники после фиаско в Сирии рвутся обратно.

В то же время выяснилось, что представители "Вагнера" не предоставляют родственникам погибших в Сирии наемников информации без запросов, чтобы не платить.