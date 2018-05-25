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До 300 убитых: подробности боя между россиянами и войсками США в Сирии

12.3тЧитать новость на украинском

Во время февральского боя между российскими наемниками из ЧВК "Вагнер" и войсками США в Сирии погибли от 200 до 300 человек.

Об этом пишет New York Times, раскрывая впервые все подробности боя, полученные от людей из Пентагона и непосредственных его участников, передает ТСН.

Всего со стороны россиян участвовало около 50 человек, среди которых было много бойцов сирийских проправительственных сил.

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Несмотря на потери со стороны российских наемников, никто из американцев, находившихся на небольшом форпосту на востоке Сирии (а к концу боя их было около 40 человек), не пострадал.

По словам Пентагона, данное боестолкновение было актом самозащиты от боевого формирования проправительственных сил Сирии, а давшие интервью американские военачальники заявили, что накануне этого наступления они со страхом наблюдали за тем, как к месту будущего боя прибывают сотни вражеских военнослужащих, машины и артиллерийские орудия.

Командиры противостоящих воинских контингентов давно уже стараются держаться подальше друг от друга, часто разговаривая по телефону в рамках запущенного процесса деконфликтизации. В преддверии того памятного наступления находившиеся на противоположных берегах Евфрата российские и американские военные поддерживали раздельные наступления своих сторонников против "Исламского государства" в нефтеносной провинции Дейр-эз-Зор, которая граничит с Ираком.

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Командование американских войск неоднократно предупреждало о сосредоточении сил и средств. Однако российские военные заявляли, что сконцентрировавшиеся у реки боевики им не подчиняются, хотя американские посты подслушивания перехватывали сеансы радиосвязи, указывавшие на то, что эти войска говорят по-русски.

В документах указывается, что боевики входили в состав проправительственных сил, верных сирийскому президенту Башару аль-Асаду.

Среди них были солдаты правительственной армии и ополченцы, однако американские военные и разведчики говорят, что большую часть из них составляли частные российские военные наемники из ЧВК "Вагнер".

Перед этим же российское военное командование в Сирии заверило США, что это не их люди.

Как рассказали военные, начало дня 7 февраля даже намеком не указывало на то, что скоро начнется битва.

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В 15:00 сирийские войска начали выдвижение в сторону завода "Коноко". К вечеру там скопилось более 500 бойцов и 27 машин, в том числе, танки и бронетранспортеры.

В американском центре управления действиями авиации, находящемся в катарском Эль-Удейде, а также в Пентагоне офицеры и аналитики из разведки озадаченно наблюдали за происходящим. Командиры давали указания летчикам и командам наземного технического обслуживания. По словам военных, все самолеты в регионе были приведены в боевую готовность.

В 20 часов 30 минут три 50-тонных русских танка Т-72 со 125-миллиметровыми орудиями приблизились к НПЗ на расстояние полтора километра. В ожидании атаки зеленые береты приготовились задействовать свои силы реагирования.

На блокпосту американские солдаты наблюдали за тем, как колонна в составе танков и другой бронированной техники поворачивает и начинает приближаться к ним.

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Они появились со стороны домов, где пытались незаметно сосредоточиться. Спустя полчаса российские наемники и сирийские силы нанесли удар.

По блокпосту у завода "Коноко" открыли огонь танки, артиллерия и минометы, о чем свидетельствуют документы, в свою очередь американские спецназовцы укрылись, а затем спрятались за брустверами окопов, чтобы открыть огонь из ПТРК и пулеметов по наступающей колонне бронированной техники.

Первые 15 минут американские командиры звонили своим российским коллегам и призывали их прекратить атаку. Им это не удалось, и тогда американцы произвели несколько предупредительных выстрелов по группе машин и гаубице. Но войска продолжали наступать.

Потом волнами пошли американские самолеты, среди которых были дроны "Рипер", истребители-невидимки F-22, ударные истребители F-15E, бомбардировщики В-52, самолеты огневой поддержки АС-130 и вертолеты AH-64 "Апач".

По словам американских военных, следующие три часа авиация утюжила войска противника, танки и прочие машины. Морская пехота с земли вела стрельбу из реактивных систем залпового огня.

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Группа реагирования поспешила к месту боя. Как свидетельствуют документы, к тому времени стемнело, на дорогах валялись провода с упавших линий электропередачи, и все они были в воронках от снарядов. Ехать было трудно еще и из-за того, что водители машин не включали фары, полагаясь исключительно на тепловизионные камеры.

К 11 часам 30 минутам зеленые береты и морские пехотинцы приблизились к НПЗ "Коноко", но были вынуждены остановиться. Артиллерийский огонь был слишком опасен, и американцы стали ждать, когда их авиация заставит замолчать гаубицы и танки противника.

На самом заводе противник прижал спецназовцев к земле огнем артиллерии, и они были вынуждены отвечать ему ответной стрельбой. В темноте были видны вспышки выстрелов танковых орудий, зенитных установок и пулеметов.

В час ночи, когда артиллерийский огонь начал стихать, группа морпехов и зеленых беретов подобралась к блокпосту и начала стрельбу. К тому времени часть американских самолетов вернулась на базу, израсходовав боезапас и топливо.

Находившиеся на поле боя американские военные общей численностью 40 человек начали готовиться к обороне, когда наемники покинули машины и в пешем порядке стали приближаться к блокпосту.

Группа морских пехотинцев подносила боеприпасы к пулеметам и ПТРК Javelin, установленным на брустверах и между машинами. Некоторые зеленые береты и морпехи целились в противника из открытых люков. Остальные сидели внутри машин и вели огонь из установленных на крышах тяжелых пулеметов при помощи дистанционного управления и тепловизоров.

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Часть спецназовцев, в том числе авианаводчики, по радиосвязи наводили на цели новую группу бомбардировщиков, приближавшихся к полю боя.

Через час противник начал отходить, и американцы прекратили огонь. Спецназовцы со своего блокпоста наблюдали за тем, как наемники и сирийские боевики вернулись на поле боя подобрать убитых. Один сирийский боец на стороне американцев получил ранение.

О количестве потерь в результате боя 7 февраля спорят до сих пор.

Так, вначале российские представители сказали, что погибли всего четыре гражданина России, а потом добавили, что погибших могут быть десятки. Один сирийский офицер рассказал о гибели примерно 100 сирийских солдат, но полученные New York Times документы указывают на то, что со стороны проправительственных сил погибло от 200 до 300 человек.

Исход боя и его динамика указывают на то, что наемники РФ и их сирийские союзники оказались не в том месте, пытаясь провести примитивное массированное наступление на американские боевые позиции. Со времен вторжения в Ирак в 2003 году Центральное командование ВС США провело огромный объем работ, оптимизируя количество оружия и техники, тактику боя, взаимодействие и тыловое обеспечение, а также состав боевых средств, ведущих огонь с воздуха и с земли.

Остаются без ответа вопросы о том, кем были эти русские наемники, и почему они пошли в наступление.

Как сообщал "Обозреватель", Служба безопасности Украины опубликовала первые доказательства того, что Генеральный штаб ВС РФ запланировал участие наемников ЧВК "Вагнер" в сирийском конфликте.

Тем временем российские журналисты нашли под Краснодаром лагерь ЧВК "Вагнер".

Сотрудник этой базы рассказал, что наемники после фиаско в Сирии рвутся обратно.

В то же время выяснилось, что представители "Вагнера" не предоставляют родственникам погибших в Сирии наемников информации без запросов, чтобы не платить.

Читайте все новости по теме "Конфликт в Сирии" на Обозревателе.

Тема
Конфликт в Сирии
Место
Сирия
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