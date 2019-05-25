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"ДНР" спасет Украину": российский режиссер призвал Зеленского к перевороту

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Российский режиссер, директор концерна "Мосфильм" Карен Шахназаров призвал президента Украины Владимира Зеленского заручиться поддержкой террористов "ДНР" и устроить вооруженный переворот.

По его словам, это якобы единственный способ спасти Украину от развала, а Зеленского – от свержения с должности. Преступный призыв фанат путинской политики озвучил в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Карен Шахназаров

Карен Шахназаров

russia.tv

Шахназаров выразил мнение, что в Украине якобы назревает новая революция, которая ставит целью смещение Зеленского с президентского кресла. Именно поэтому он призвал лидера Украины опередить такой сценарий и начать военный переворот самому.

"Кристаллизуется тот основной внутренний конфликт Украины – между западом и востоком. Посмотрите, Зеленский пришел, и, в принципе, его программа была очень похожа на Порошенко, но его чутьем не принимает запад, чувствует, что он ненастоящий, небандеровский. И в этом смысле основная проблема, перед которой стоит Зеленский, – ему придется определиться, попытка быть для всех хорошим обречена. Либо это все приведет так или иначе к его сносу и все равно к гражданской войне, либо ему нужно принять экстраординарные меры. Нужно обращаться к армии, нужны силовики, нужна СБУ", – сказал скандальный режиссер.

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Он также подчеркнул, что для сохранения Украины в нынешнем виде якобы нужно подавить и даже полностью разгромить с помощью силы ультранационализм. В понимании Шахназарова, западная Украина навязала остальным регионам страны национальное единство, язык, декоммунизацию и подменила историю. Чтобы уничтожить все это, уверен он, необходимы радикальные действия со стороны новой власти.

"Если этого не произойдет, то эти выборы (парламентские. – Ред.) в конечном счете приведут к распаду Украины. Этот весь парламентаризм в данной ситуации не проходит. По идее, у Зеленского как у президента есть все основания при такой огромной поддержке уже за то, что Парубий – это фактически угроза, на самом деле, может арестовать его, Ляшко, распустить Раду, и народ его поддержит. Именно так действуют в таких ситуациях большие лидеры, когда они решают судьбу страны. Парламент распустить, признать его недееспособным, самому назначить выборы на осень и таким образом спасти страну", – повторил преступный призыв пропутинский режиссер.

"Самое парадоксальное в этой ситуации, что вполне возможно, я бы как раз обратился за поддержкой к Донбассу. Именно Донбасс, как ни странно, может спасти всю Украину, потому что, понятно, на Донбассе есть вооруженные силы и есть силовики, которые способны спасти Украину", – подчеркнул Шахназаров.

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Тема
российская пропаганда
Персоны
Шахназаров КаренВладимир Зеленский
Место
Россия
Тег
ДНР
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Давно известно - Кацап это всегда дебил! Любой Кацап!
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2
2
Федоров Федор
Федоров Федор
Сосалыч,хоккей сегодня смотреть будешь?
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Федоров Федор
Федоров Федор
А почему призыв преступный?Зеленский законоизбранный президент и главнокомандующий.Ведь антиконституционный захват власти почему-то именуют "Революцией достоинства"?
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Федоров Федор, Пидоров, свободен, тварь
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2
2
Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Припизденный шахназаров у припизденного соловья...
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5
2

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