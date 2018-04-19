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Для захвата территорий: рассекречена информация о спецвойсках Путина

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В Вооруженных силах России существует отдельная каста войск, которых используют именно во время захватнических войн.

К такому выводу пришли эксперты после исследования аннексии Крыма Россией, сообщил спикер сообщества InformNapalm Михаил Макарук, передает "Крым.Реалии".

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"В целом для оккупации Крыма российские власти использовали около 70 тысяч военнослужащих, которые или уже находились там, или были дополнительно переброшены по воздуху и по морю. Есть отдельная каста российских военных, которые используются именно для захватнических операций причем их деятельность не ограничивается Крымом, Донбассом и Грузией", – отметил спикер InformNapalm.

При этом количество таких войск составляет до 10% от общей численности Вооруженных сил РФ.

Как сообщал "Обозреватель", ранее глава СБУ обнародовал список наемников "Вагнера".

Место
Россия
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