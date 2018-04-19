Для захвата территорий: рассекречена информация о спецвойсках Путина

В Вооруженных силах России существует отдельная каста войск, которых используют именно во время захватнических войн.

К такому выводу пришли эксперты после исследования аннексии Крыма Россией, сообщил спикер сообщества InformNapalm Михаил Макарук, передает "Крым.Реалии".

"В целом для оккупации Крыма российские власти использовали около 70 тысяч военнослужащих, которые или уже находились там, или были дополнительно переброшены по воздуху и по морю. Есть отдельная каста российских военных, которые используются именно для захватнических операций причем их деятельность не ограничивается Крымом, Донбассом и Грузией", – отметил спикер InformNapalm.

При этом количество таких войск составляет до 10% от общей численности Вооруженных сил РФ.

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