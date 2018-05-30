"Для вас доступ закрыт": пропагандистов России проучили во Франции

Журналиста пропагандистского телеканала РФ Russia Today France не пустили в Елисейский дворец на мероприятие. (Также опубликовано видео. Чтобы посмотреть, доскрольте страницу до конца)

Полицейский сказал корреспонденту, что он не может войти, потому что работает в RТ.

"Мсье, я не могу вас пропустить. У меня нет разрешения пропустить именно вас", – сказал полицейский.

В ответ корреспондент рассказал, что накануне созванивался с представителем пресс-службы Марион Бере, где рассказали, что по пресс-карте он сможет без проблем попасть на мероприятие.

Позже другой полицейский пояснил, что у них есть соответствующее предписание.

"Вот предписание. Оно вам известно. Думаю, вы не один. Президент ясно все сказал по поводу Russia Today. Это не только вас касается, дело не в одном конкретном журналисте. Вы работаете в Russia Today, для вас доступ закрыт", – пояснил правоохранитель.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце марта компания-провайдер в Вашингтоне исключила Russia Today из сетки вещания.