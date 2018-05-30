УкрEngРус
Регистрация
ПолитикаЭкономика

"Для вас доступ закрыт": пропагандистов России проучили во Франции

13.4тЧитать новость на украинском

Журналиста пропагандистского телеканала РФ Russia Today France не пустили в Елисейский дворец на мероприятие. (Также опубликовано видео. Чтобы посмотреть, доскрольте страницу до конца)

Полицейский сказал корреспонденту, что он не может войти, потому что работает в RТ.

"Мсье, я не могу вас пропустить. У меня нет разрешения пропустить именно вас", – сказал полицейский.

В ответ корреспондент рассказал, что накануне созванивался с представителем пресс-службы Марион Бере, где рассказали, что по пресс-карте он сможет без проблем попасть на мероприятие.

Новости
"Дедушка Азаров ошибся": развенчан главный миф российской пропаганды о ЕС

Позже другой полицейский пояснил, что у них есть соответствующее предписание.

"Вот предписание. Оно вам известно. Думаю, вы не один. Президент ясно все сказал по поводу Russia Today. Это не только вас касается, дело не в одном конкретном журналисте. Вы работаете в Russia Today, для вас доступ закрыт", – пояснил правоохранитель.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце марта компания-провайдер в Вашингтоне исключила Russia Today из сетки вещания.

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на Обозревателе.

Тема
российская пропаганда
Персона
Эммануэль Макрон
Место
Франция
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
28
Смешно
21
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги