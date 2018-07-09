Для улучшения генофонда РФ: новость о продавщице с проколотыми презервативами оказалась фейком

Информация о том, что некая продавщица Людмила Н. из Нижнего Новгорода прокалывала презервативы для улучшения генофонда, оказалась неправдой.

"Новость" была опубликована на сатирическом сайте, но ее приняли за правду и перепечатали многие издания, сообщает Medialeaks.

Так, одним из первых было нижегородское ИА "Панорама", которое обнародовало фото женщины и ее якобы цитату: "Я ни о чём не жалею. Вы видели нашу алкашню? А видели, какие парни к нам приехали? Один краше другого, стройные, подтянутые, спортивные. Пусть поделятся генофондом с нами, им только в удовольствие, а у нас, глядишь, следующее поколение совсем другим получится".

Позже известные издания сообщили об увольнении продавщицы после того, как о ее действиях якобы узнало руководство.

Как сообщал OBOZREVATEL, сумский ресурс ТРК "АТВ" распространил фейк о том, что переселенцу-инвалиду в Сумской области якобы порвали рот из-за отказа говорить на украинском языке.