В Латвии запрещено участвовать в выборах гражданам, в прошлом являвшимся работниками КГБ. Запрещено и всё! Например, сегодня с выборов в Сейм сняли 6 человек с таким пятном в биографии.

Я очень рекомендую россиянам тоже принять такой закон - не разрешать участвовать в выборах "бывшим". Зачем? Чисто в гигиенических целях - чтобы не видеть больше такие вот физиономии. Всего один закон - и жизнь в стране кардинально преобразится. А для таких физиономий существует кунст-камера.