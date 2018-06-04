"Для России это важно!" Путин признался, что боится вступления Украины в НАТО

Глава РФ Владимир Путин не хочет, чтобы Украина стала членом НАТО, поскольку опасается появления на ее территории военных объектов и армии Альянса.

Как передает "РИА Новости", об этом Путин сказал в интервью австрийской телерадиокомпании ORF, отвечая на вопрос, повлияет ли объявление Киевом нейтрального статуса на решение российского-украинского конфликта.

"Это (нейтральный статус и отказ от членства в НАТО) вопросы, которые должен определить сам украинский народ и украинское руководство. Для нас, для России, это важно с той точки зрения, чтобы на территории Украины не появились какие-нибудь военные объекты, которые угрожали бы нашей безопасности", - заявил Путин.

"Например, новые комплексы противоракетной обороны, которые бы старались купировать наш ядерный потенциал. Да, для нас это важно, я не скрываю. Но в конечном итоге это выбор самого украинского народа и легитимно избранных органов власти", - сказал глава РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин также признал, что в зоне проведения ООС на Донбассе террористы "Л/ДНР" используют российское оружие.