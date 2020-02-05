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7 февраля • обновлено в 07:30
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Для отпора России: ВМС США вооружили ядерными ракетами

2.3т
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Военно-морской флот США ввел в эксплуатацию тактические ядерные баллистические ракеты, которые будут размещаться на субмаринах. Новое оружие предназначено для сдерживания такого противника, как Россия.

С таким заявлением выступил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Джон Руд. Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Эта дополнительная возможность укрепляет сдерживание и предоставляет Соединенным Штатам быстрое, более пригодное стратегическое оружие малого радиуса действия", – сказал американский чиновник.

Субмарины США вооружили ядерными баллистическими ракетами

Субмарины США вооружили ядерными баллистическими ракетами

При этом отмечается, что администрация президента США Дональда Трампа ранее уже озвучивала намерение развернуть такое вооружение. В частности, в феврале 2018 года – когда анализ ситуации выявил недостатки в американских возможностях сдерживания противников.

Это стало ответом на закрепленную в военных документах РФ стратегию, которая заключается в возможности применения тактического ядерного оружия в конфликте в Европе, чтобы заставить США и НАТО отступить.

Американская субмарина "Теннеси" получила новые боевые блоки ядерных ракет

Американская субмарина "Теннеси" получила новые боевые блоки ядерных ракет

USNavy

"Российские заявления об этой доктрине снижают порог для первого использования Москвой ядерного оружия", – подчеркивали американцы, анализируя тогдашнюю ситуацию.

Со своей стороны демократы в Палате представителей выступили с критикой размещения нового оружия на субмаринах, утверждая, что это опасно. Однако Пентагон якобы отказался отвечать на вопросы Конгресса по этому поводу.

Как сообщал OBOZREVATEL, по приказу президента Дональда Трампа военно-морские силы США разместили новые маломощные ядерные боеголовки на субмаринах типа Ohio.

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Автор
Дина Баронова
Место
США
Теги
Россия - страна-агрессор ядерное оружие оружие
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
И наверняка, они вам эти корабли под бок пристроят. Дабы в случае конфликта, ответные удары не в их дом прилетели.
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5
1
ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Этим хозяйским хером неделю назад вислоухие уже хвастались
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4
1
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Америка с нами! Ждём американские підводні човни в Азовском море.
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4
2
Малахoв Егор
Малахoв Егор
Горелов Сергей, И ещё амеров попросить , чтоб на укро баржу ракету таку же дали, шоб кавуны безопасней возить
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1
0
ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Горелов Сергей, в Северо-Крымском канале
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2
0

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