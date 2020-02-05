Для отпора России: ВМС США вооружили ядерными ракетами

Военно-морской флот США ввел в эксплуатацию тактические ядерные баллистические ракеты, которые будут размещаться на субмаринах. Новое оружие предназначено для сдерживания такого противника, как Россия.

С таким заявлением выступил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Джон Руд. Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Эта дополнительная возможность укрепляет сдерживание и предоставляет Соединенным Штатам быстрое, более пригодное стратегическое оружие малого радиуса действия", – сказал американский чиновник.

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При этом отмечается, что администрация президента США Дональда Трампа ранее уже озвучивала намерение развернуть такое вооружение. В частности, в феврале 2018 года – когда анализ ситуации выявил недостатки в американских возможностях сдерживания противников.

Это стало ответом на закрепленную в военных документах РФ стратегию, которая заключается в возможности применения тактического ядерного оружия в конфликте в Европе, чтобы заставить США и НАТО отступить.

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"Российские заявления об этой доктрине снижают порог для первого использования Москвой ядерного оружия", – подчеркивали американцы, анализируя тогдашнюю ситуацию.

Со своей стороны демократы в Палате представителей выступили с критикой размещения нового оружия на субмаринах, утверждая, что это опасно. Однако Пентагон якобы отказался отвечать на вопросы Конгресса по этому поводу.

Как сообщал OBOZREVATEL, по приказу президента Дональда Трампа военно-морские силы США разместили новые маломощные ядерные боеголовки на субмаринах типа Ohio.

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