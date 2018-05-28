"Для молодых женщин": Coca-Cola впервые выпустила алкогольный напиток

Производитель безалкогольных напитков Coca-Cola впервые за 125 лет существования выпустил алкогольный напиток.

Он появился в магазинах Японии в понедельник, 28 мая, сообщает BBC.

Напиток выпускается только с лимонным вкусом, его крепость варьируется от 3% до 7%.

Сообщается, что запуск нацелен на молодых потребителей, особенно на женщин.

Алкогольный напиток от Coca-Cola cocacola.co.jp

По традиции компании, рецепт напитка строго засекречен, однако известно, что он вдохновлен стремительно набирающим в Японии популярность напитком Chu-Hi - газировкой с ароматизаторами, в которую добавляется местный алкогольный напиток сётю. Chu-Hi также продается в банках и содержит от 3% до 8% алкоголя.

Chu-Hi suntory.co.jp

В Coca-Cola говорят, что планов выпускать такие напитки где-то помимо Японии у компании нет. В Японии Chu-Hi считается альтернативой пиву и пользуется особенной популярностью среди женщин.

Напиток уже производят японские пивоваренные гиганты Kirin, Suntory и Asahi. Самые распространенные ароматизаторы в таких напитках - цитрусовые, например, грейпфрут или лимон.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в магазинах Израиля напиток Schweppes, который выпускает корпорация Coca-Cola, продается в жестяных банках с изображением матрешки и надписью "Original Russchian".