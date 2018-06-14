Росія використає Чемпіонат світу з футболу 2018 для вербування агентури

Маса інформації, яка сьогодні поширюється в світових медіа щодо початку проведення Чемпіонату світу з футболу, аналізує багато аспектів проведення його в тоталітарній Росії.

Це і намагання Росії відновити довіру до себе в світі, і підвищення політичних акцій Путіна в середині Російської Федерації та ще багато чого іншого.

Однак є один аспект, який чомусь в цьому аналізі пройшов повз увагу світових ЗМІ. Росія, як в радянські часи, використає цей чемпіонат для вербування агентури.

Це було під час Всесвітнього фестивалю молоді і студентів в Москві в 1957 році в Москві, під час Олімпіади 1980 року в СРСР, і тепер повториться нині, пише Віктор Каспрук у своєму блозі.

По-суті, це є час "жнив" для ФСБ, оскільки вболівальники, котрі приїздять з країн демократичного Заходу, й приблизно собі не уявлять сучасні російські реалії, і до свого підходять з мірками стандартів проживання в своїх державах.

З цим чудово обізнані російські спецслужби. І вони довго готувалися не тільки до забезпечення позірного порядку, а, в більшій мірі до того, як протестувати гостей для можливого вербування в тій, чи іншій якості.

Ймовірно, що це комусь здаватиметься явним перебільшенням, але пам’ятаючи про той факт, що ФСБ є прямим правонаступником КГБ-НКВД, потрібно враховувати, що методи і підходи у них залишилися ті ж.

Новости Самый неприятный момент для России

Це ж саме стосується і країн колишнього радянського простору. Адже те, що тільки більше 5 тисяч "вболівальників" з України поїхали на цей чемпіонат, багато про що говорить.

Особливо це питання стає актуальним під час довготривалої гібридної війни Росії з Заходом і Україною. Оскільки під час футбольного дійства куди простіше завербувати футбольних фанатів, використовуючи весь набір з арсеналу колишніх методів КГБ і нинішніх ФСБ.

Адже ніхто з тих, хто приїхав до Росії нібито на футбольне свято, в жодному разі не застрахований від того, що ФСБ оголосить його терористом, західним шпигуном, або й ґвалтівником.

Це потрібно пам’ятати. І про це необхідно говорити до того, як Росія почне проголошувати відвідувачів чемпіонату з тих країн, які вона вважає ворожими, терористами і так далі по списку.