Длилась 20 лет: в Африке закончилась кровавая война

В Африке завершилась межгосударственная кровавая война, которая длилась 20 лет.

Премьер Эфиопии Абый Ахмед и президент Эритреи Исайяс Афеворк подписали соответствующую декларацию. Она провозглашает, что "состояние войны, которое существовал между двумя странами, завершилось". Об этом сообщает ВВС.

Министр информации Эритреи Йемане Гебре Мескель написал в своем микроблоге в Twitter, что была основана новая эра мира и дружбы.

"В Совместной декларации, в частности, говорится: 1) Состояние войны, которое существовало между двумя странами, подошло к концу. Началась новая эра мира и дружбы; 2) Обе страны будут содействовать тесному сотрудничеству в политической, экономической, социальной, культурной и охранной областях", – написал он.

Joint Declaration states, inter alia, i) State of war that existed between the two countries has come to an end. A new era of peace & friendship has been ushered; ii) Both countries will work to promote close cooperation in political, economic, social, cultural & security areas pic.twitter.com/B9arIZnsxa