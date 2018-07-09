Длилась 20 лет: в Африке закончилась кровавая война

В Африке завершилась межгосударственная кровавая война, которая длилась 20 лет.

Премьер Эфиопии Абый Ахмед и президент Эритреи Исайяс Афеворк подписали соответствующую декларацию. Она провозглашает, что "состояние войны, которое существовал между двумя странами, завершилось". Об этом сообщает ВВС.

Министр информации Эритреи Йемане Гебре Мескель написал в своем микроблоге в Twitter, что была основана новая эра мира и дружбы.

Подписание мирного договора между Эфиопией и Эритреей Йемане Гебре Мескель / Twitter

"В Совместной декларации, в частности, говорится: 1) Состояние войны, которое существовало между двумя странами, подошло к концу. Началась новая эра мира и дружбы; 2) Обе страны будут содействовать тесному сотрудничеству в политической, экономической, социальной, культурной и охранной областях", – написал он.

Joint Declaration states, inter alia, i) State of war that existed between the two countries has come to an end. A new era of peace & friendship has been ushered; ii) Both countries will work to promote close cooperation in political, economic, social, cultural & security areas pic.twitter.com/B9arIZnsxa — Yemane G. Meskel (@hawelti) 9 липня 2018 р.

Эритрея является бывшей колонией Италии, которую освободили британцы от итальянских войск в 1941 году. В 1952 они передали ее в состав Эфиопии.

Памятник войны Эфиопии с Эритреей

В 1993 году государство получило независимость после поражения эфиопского коммунистического режима. Отношения между Эфиопией и Эритреей испортились. В мае 1998 года началась война за спорные территории в приграничном регионе Бадме.

Подписание мирного договора между Эфиопией и Эритреей Йемане Гебре Мескель / Twitter

Бои, унесшие жизни десятков тысяч жителей обеих сторон, продолжались до июня 2000 года. Эритрейский президент Исайяс Афеворк признал гибель 19 тысяч солдат. По оценкам International Crisis Group, количество жертв с обеих сторон составляла 70-100 тысяч человек.

Встреча лидеров Эфиопии и Эритреи Йемане Гебре Мескель / Twitter

Подписание мирного договора между Эфиопией и Эритреей Йемане Гебре Мескель / Twitter

В декабре 2000 года при посредничестве Алжира был заключен мирный договор, но он так и не был реализован.

Мир между Эфиопией и Эритреей Йемане Гебре Мескель / Twitter

В начале июня 2018 года партия Революционно-демократический фронт эфиопских народов объявила, что намерена выполнить решение пограничной комиссии от 2002 года по емилитаризации и делимитации общей границы между странами. Данный документ получил поддержку ООН.

Война между Эфиопией и Эритреей ВВС

Война между Эфиопией и Эритреей

Война между Эфиопией и Эритреей

Война между Эфиопией и Эритреей

Война между Эфиопией и Эритреей

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре 2006 года Эритрея ввела войска в нейтральную зону на границе с Эфиопией.

В 2009 году Эфиопия просила международное сообщество оказать экстренную продовольственную помощь, потому что в еде нуждались около 5 млн. человек.

В 2011 году Совет Безопасности ООН ввел санкции против Эритреи из-за нарушений резолюций и оказания поддержки вооруженным оппозиционным группам, действия которых мешали примирению в Сомали.