Длилась 20 лет: в Африке закончилась кровавая война

В Африке завершилась межгосударственная кровавая война, которая длилась 20 лет.
Премьер Эфиопии Абый Ахмед и президент Эритреи Исайяс Афеворк подписали соответствующую декларацию. Она провозглашает, что "состояние войны, которое существовал между двумя странами, завершилось". Об этом сообщает ВВС.
Министр информации Эритреи Йемане Гебре Мескель написал в своем микроблоге в Twitter, что была основана новая эра мира и дружбы.
Подписание мирного договора между Эфиопией и Эритреей
Йемане Гебре Мескель / Twitter
"В Совместной декларации, в частности, говорится: 1) Состояние войны, которое существовало между двумя странами, подошло к концу. Началась новая эра мира и дружбы; 2) Обе страны будут содействовать тесному сотрудничеству в политической, экономической, социальной, культурной и охранной областях", – написал он.
Joint Declaration states, inter alia, i) State of war that existed between the two countries has come to an end. A new era of peace & friendship has been ushered; ii) Both countries will work to promote close cooperation in political, economic, social, cultural & security areas pic.twitter.com/B9arIZnsxa— Yemane G. Meskel (@hawelti) 9 липня 2018 р.
Эритрея является бывшей колонией Италии, которую освободили британцы от итальянских войск в 1941 году. В 1952 они передали ее в состав Эфиопии.
Памятник войны Эфиопии с Эритреей
В 1993 году государство получило независимость после поражения эфиопского коммунистического режима. Отношения между Эфиопией и Эритреей испортились. В мае 1998 года началась война за спорные территории в приграничном регионе Бадме.
Подписание мирного договора между Эфиопией и Эритреей
Йемане Гебре Мескель / Twitter
Бои, унесшие жизни десятков тысяч жителей обеих сторон, продолжались до июня 2000 года. Эритрейский президент Исайяс Афеворк признал гибель 19 тысяч солдат. По оценкам International Crisis Group, количество жертв с обеих сторон составляла 70-100 тысяч человек.
Встреча лидеров Эфиопии и Эритреи
Йемане Гебре Мескель / Twitter
Подписание мирного договора между Эфиопией и Эритреей
Йемане Гебре Мескель / Twitter
В декабре 2000 года при посредничестве Алжира был заключен мирный договор, но он так и не был реализован.
Мир между Эфиопией и Эритреей
Йемане Гебре Мескель / Twitter
В начале июня 2018 года партия Революционно-демократический фронт эфиопских народов объявила, что намерена выполнить решение пограничной комиссии от 2002 года по емилитаризации и делимитации общей границы между странами. Данный документ получил поддержку ООН.
Война между Эфиопией и Эритреей
ВВС
Война между Эфиопией и Эритреей
Война между Эфиопией и Эритреей
Война между Эфиопией и Эритреей
Война между Эфиопией и Эритреей
Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре 2006 года Эритрея ввела войска в нейтральную зону на границе с Эфиопией.
В 2009 году Эфиопия просила международное сообщество оказать экстренную продовольственную помощь, потому что в еде нуждались около 5 млн. человек.
В 2011 году Совет Безопасности ООН ввел санкции против Эритреи из-за нарушений резолюций и оказания поддержки вооруженным оппозиционным группам, действия которых мешали примирению в Сомали.