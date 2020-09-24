Директор ФБР заявил об угрозе выборам в США из-за пандемии

Юрий Сергиенко Мир 00:49, 25.09.2020 Обновлено: 01:07, 25.09.2020

Директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рэй считает, что пандемия коронавируса таит в себе больше возможностей для вмешательства в американские выборы со стороны других стран.

Во время выступления в Сенате 24 сентября глава ведомства отметил, что ситуация дает возможность проводить кампании по дезинформации, передает "Интерфакс-Украина".

"Избирательный цикл этого года на фоне пандемии COVID-19 предоставляет широкие возможности для того, чтобы враждебные иностранные действующие лица проводили кампании по дезинформации и операции по вмешательству", – отметил Рэй.

По его словам, цель таких кампаний: посеять раздор и подорвать доверие к демократическим институтам.

"Наши усилия основаны на трехстороннем подходе, который включает расследования и операции, обмен информацией и разведданными, а также тесное сотрудничество с частным сектором", – сказал директор ФБР.

Как сообщал OBOZREVATEL, США ввели новые санкции против России в связи с киберпреступлениями, вмешательством в выборы в США и ситуацией в Украине. В списки попали восемь россиян и выходцев из РФ, а также семь организаций в России и Финляндии.

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Мир

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