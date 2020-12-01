Дипломаты и евродепутат устроили секс-вечеринку в Брюсселе: начались громкие отставки

Венгерский политик и депутат Европарламента Йожеф Шайер подал в отставку после того, как его поймали на секс-вечеринке в Брюсселе, которая нарушила карантинные ограничения.

Об этом сообщило The Brussels Times. Частная вечеринка проходила в квартире на Rue des Pierres, в центре Брюсселя, в пятницу, 27 ноября.

В ней участвовало около 25 человек, преимущественно мужчины.

Когда на мероприятия пришли полицейские, евродепутат попытался сбежать по водосточной трубе, но был задержан. Также среди задержанных оказались несколько дипломатов.

Все участники вечеринки заплатили штраф в размере 250 евро за нарушение карантинных ограничений.

Также в полиции сообщили, что в помещении обнаружили наркотики.

Во вторник, 1 декабря, Шайер выступил с заявлением, в котором признал, что присутствовал на "частной вечеринке".

"Мне очень жаль, что я нарушил правила собраний. Это было безответственно с моей стороны, и я приму на себя всю ответственность", - заявил депутат.

Одновременно он подчеркнул, что найденные таблетки экстази к нему не имеют никакого отношения.

Шайер – активный член партии "Фидес" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. В последние годы эта политическая сила позиционировала себя как партия против равноправия ЛГБТ-сообщества в Венгрии.

Из-за повторного карантина в Бельгии до 13 декабря ограничены собрания граждан – до четырех человек на открытом пространстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бельгии решили ввести повторный всеобщий карантин из-за роста числа заболевших COVID-19. Жесткие ограничения вступят в силу 1 ноября и продолжатся как минимум до 13 декабря.