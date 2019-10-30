Дипломатический апокалипсис: Израиль закрыл посольство в Украине и во всем мире

В среду, 30 октября Израиль закрыл в Украине и по всему миру свои дипломатические миссии.

Об этом сказано в заявлении на официальной странице посольства в Facebook.

"Мы были вынуждены закрыть все посольства по всему миру, поскольку нам было отказано в базовой финансовой почве, которое служило для надлежащего выполнения нашей работы", – сообщили дипломаты.

В посольстве Израиля в Украине отметили, что "израильская дипломатия является важным аспектом национальной безопасности"

"Мы преданными государственными служащими и надеемся, что этот кризис будет немедленно решен", – отмечено в информации.

Как сообщает "9 канал", начиная с 1:00 по местному времени (такое же время по Киеву) и до получения новых объявлений все дипломатические миссии будут закрыты для посетителей.

Причиной закрытия дипмиссий стала забастовка, которую объявили рабочие комитетоы Министерства иностранных дел и Министерства обороны Израиля.

По словам представителей комитета, такие действия стали единственно возможным шагом протеста против решения Министерства финансов сократить расходы израильских дипломатов и представителей по всему миру и попытаться применить новые правила отчетности задним числом.

Когда страйк прекратится и израильские представительства вновь заработают – неизвестно

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 октября посольство Израиля в Украине заявило о немедленном закрытии дипломатической миссии в связи с решением Министерства финансов страны.

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