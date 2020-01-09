"Захватить весь мир": дипломат оценил шансы Ирана в войне против Запада

Иран мечтает стать мировой империей и пытается начать реализацию своего плана хотя бы в ближневосточном регионе. Однако у него нет необходимых сил и ресурсов для сопротивления Западу, который не допустит воплощения сценария Тегерана.
Такое мнение озвучил бывший израильский дипломат и посол в Украине и России Цви Маген в интервью для OBOZREVATEL.
"Его (Иран. – Ред.) можно сравнить с коммунизмом, который хотел захватить весь мир и планировал мировую революцию. Иран тоже нацелен на создание мировой империи, но на первых порах – на региональную империю. Он хочет объединить мусульман всего мира и, будучи уже мировой державой, захватить власть", – раскрыл он мотивы иранских властей.
Для того, чтобы держать мир в напряжении, отметил Маген, Тегеран постоянно угрожает ему созданием ядерного оружия. Однако говорить о наличии такого рычага влияния у него вряд ли когда-нибудь придется, полагает дипломат.
"Ядерного оружия у него нет, и это основная причина всей этой мировой суеты. Все пытаются застопорить, остановить процесс его создания Ираном. Несмотря на это, он грозится, что продолжит разрабатывать его, мол, ему не нравится, как к нему относятся и у него свои планы на будущее. Уверен, что Ирану не дадут создать ядерное оружие", – поделился своим прогнозом экс-посол.
Кроме того, подчеркнул он, Иран вряд ли решится на развязывание масштабной войны против США, поскольку просто не сможет противостоять противнику в этой схватке.
Конфликт Ирана и США
TK Media
"Иран-то грозится, но он не в состоянии вести реальные военные действия против США тем более. И знаете, против Израиля тоже. Все это имеет совершенно другой эффект и направлено в русло информационной войны, мол, мы такие сильные. Иран пытается торговаться за исход будущих результатов. Возможностей для противостояния у него нет, поэтому он задействовал террор, удары по судоходству и другим объектам в районе Персидского залива", – объяснил нынешнюю стратегию иранского руководства Маген.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ситуация на Ближнем Востоке серьезно обострилась после гибели 3 января иранского генерала Касема Сулеймани, который был убит в ночь на 3 января в результате воздушного удара США по международному аэропорту Багдада (Ирак).
Приказ был отдан главой США Дональдом Трампом. По его словам, Сулеймани "причастен к гибели миллионов людей" и его "должны были убрать еще много лет назад".
Постпред Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи сравнил убийство войсками США генерала с объявлением войны.
После гибели иранского генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада в Иране заявили, что определили 35 целей для ответных ударов по США.
5 января парламент Ирака проголосовал за вывод войск США из страны после убийства иранского генерала.
Вооруженные силы США, включая ракетные батареи противовоздушной обороны, по всему Ближнему Востоку были приведены в состояние повышенной готовности.
В ночь на 8 января Иран выпустил по военным базам США десятки баллистических ракет.
Трамп заявил, что во время атаки никто не пострадал, а ущерб минимален. Он отметил, что США готовы ввести мощные санкции против Ирана.
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