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9 января • обновлено в 14:46
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"Захватить весь мир": дипломат оценил шансы Ирана в войне против Запада

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Иран мечтает стать мировой империей и пытается начать реализацию своего плана хотя бы в ближневосточном регионе. Однако у него нет необходимых сил и ресурсов для сопротивления Западу, который не допустит воплощения сценария Тегерана.

Такое мнение озвучил бывший израильский дипломат и посол в Украине и России Цви Маген в интервью для OBOZREVATEL.

"Его (Иран. – Ред.) можно сравнить с коммунизмом, который хотел захватить весь мир и планировал мировую революцию. Иран тоже нацелен на создание мировой империи, но на первых порах – на региональную империю. Он хочет объединить мусульман всего мира и, будучи уже мировой державой, захватить власть", – раскрыл он мотивы иранских властей.

Для того, чтобы держать мир в напряжении, отметил Маген, Тегеран постоянно угрожает ему созданием ядерного оружия. Однако говорить о наличии такого рычага влияния у него вряд ли когда-нибудь придется, полагает дипломат.

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"Ядерного оружия у него нет, и это основная причина всей этой мировой суеты. Все пытаются застопорить, остановить процесс его создания Ираном. Несмотря на это, он грозится, что продолжит разрабатывать его, мол, ему не нравится, как к нему относятся и у него свои планы на будущее. Уверен, что Ирану не дадут создать ядерное оружие", – поделился своим прогнозом экс-посол.

Кроме того, подчеркнул он, Иран вряд ли решится на развязывание масштабной войны против США, поскольку просто не сможет противостоять противнику в этой схватке.

Конфликт Ирана и США

Конфликт Ирана и США

TK Media

"Иран-то грозится, но он не в состоянии вести реальные военные действия против США тем более. И знаете, против Израиля тоже. Все это имеет совершенно другой эффект и направлено в русло информационной войны, мол, мы такие сильные. Иран пытается торговаться за исход будущих результатов. Возможностей для противостояния у него нет, поэтому он задействовал террор, удары по судоходству и другим объектам в районе Персидского залива", – объяснил нынешнюю стратегию иранского руководства Маген.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Конфликт США и Ирана
Место
Иран
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Очевидный успех России – Турция уступила, в Ливии будет мир. Ливийская национальная армия (ЛНА) за последнее время добилась в Ливии впечатляющих успехов. По мнению турецкой стороны, эту силу в ливийском конфликте поддерживает ЧВК «Вагнер». Эрдоган ранее заявлял о том, что Турция готова выступить на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, против которого и ведет борьбу ЛНА, и даже говорил об отправке турецких войск. Однако после встречи с российским лидером Владимиром Путиным турецкий президент пошел на попятную и от воинственной риторики отказался. Глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, президент «Фонда защиты национальных ценностей» (ФЗНЦ) Александр Малькевич дал комментарии по поводу последних событий вокруг Ливии в интервью Федеральному агентству новостей. По его оценке, откровенное турецкое вмешательство во внутренние дела Ливии сплотили ливийский народ, который забыл о прежних разногласиях и распрях. За оружие взялся «и стар и млад». Между тем, ПНС уже можно считать проигравшей стороной. Оно подняло белый флаг, объявив перемирие, а турки свои угрозы так и не реализовали. При этом Малькевич считает, что слова Эрдогана о присутствии в Ливии ЧВК «Вагнер» сыграли против турок, ведь у российских воинов репутация неустрашимых и непобедимых бойцов.____
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