"Захватить весь мир": дипломат оценил шансы Ирана в войне против Запада

Иран мечтает стать мировой империей и пытается начать реализацию своего плана хотя бы в ближневосточном регионе. Однако у него нет необходимых сил и ресурсов для сопротивления Западу, который не допустит воплощения сценария Тегерана.

Такое мнение озвучил бывший израильский дипломат и посол в Украине и России Цви Маген в интервью для OBOZREVATEL.

"Его (Иран. – Ред.) можно сравнить с коммунизмом, который хотел захватить весь мир и планировал мировую революцию. Иран тоже нацелен на создание мировой империи, но на первых порах – на региональную империю. Он хочет объединить мусульман всего мира и, будучи уже мировой державой, захватить власть", – раскрыл он мотивы иранских властей.

Для того, чтобы держать мир в напряжении, отметил Маген, Тегеран постоянно угрожает ему созданием ядерного оружия. Однако говорить о наличии такого рычага влияния у него вряд ли когда-нибудь придется, полагает дипломат.

"Ядерного оружия у него нет, и это основная причина всей этой мировой суеты. Все пытаются застопорить, остановить процесс его создания Ираном. Несмотря на это, он грозится, что продолжит разрабатывать его, мол, ему не нравится, как к нему относятся и у него свои планы на будущее. Уверен, что Ирану не дадут создать ядерное оружие", – поделился своим прогнозом экс-посол.

Кроме того, подчеркнул он, Иран вряд ли решится на развязывание масштабной войны против США, поскольку просто не сможет противостоять противнику в этой схватке.

Конфликт Ирана и США TK Media

"Иран-то грозится, но он не в состоянии вести реальные военные действия против США тем более. И знаете, против Израиля тоже. Все это имеет совершенно другой эффект и направлено в русло информационной войны, мол, мы такие сильные. Иран пытается торговаться за исход будущих результатов. Возможностей для противостояния у него нет, поэтому он задействовал террор, удары по судоходству и другим объектам в районе Персидского залива", – объяснил нынешнюю стратегию иранского руководства Маген.

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