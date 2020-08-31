Дипломат объяснил, почему Россию не исключат из ООН за агрессию

Россию не могут исключить из ООН, она влияет на многие страны.

Исключение России из Организации Объединенных наций и Совета Безопасности невозможно, поскольку вопросы членства там решаются путем голосования и в Генеральной Ассамблее, и в Совете Безопасности ООН, где Россия имеет право вето.

Об этом рассказал судья Международного трибунала по Югославии, профессор, Чрезвычайный и Полномочный Посол Владимир Василенко, передают "Факты". Он уточнил, что если один из этих органов проголосует против исключения какого-то государства из ООН, решение не будет принято. По словам Василенко, Россия имеет влияние на многие государства-члены ООН.

"В нынешних условиях даже позитивное решение Генассамблеи является проблематичным, поскольку для принятия необходимо набрать две трети голосов. Не думаю, что сейчас это реально сделать. Сегодня Россия имеет значительное влияние на многие государства-члены ООН, особенно на африканские, азиатские, латиноамериканские, страны СНГ. Поэтому попытки исключения РФ из ООН бесперспективны в свете нынешних правовых и политических реалий", – сказал Василенко.

По его словам, показательным является факт принятия Генассамблеей ООН 27 марта 2014 года резолюции 68/268 "Территориальная целостность Украины" после аннексии Крыма Российской Федерацией. За резолюцию, призывающую все государства и организации не признавать какие-либо изменения статуса АР Крым и Севастополя, проголосовало всего 100 членов ООН. 11 были против, 58 воздержались и 24 делегации отсутствовали при голосовании.

"Россия в своих действиях на международной арене предпочитает опираться на право силы, а не силу права. Злоупотребляя правом вето в СБ ООН, Россия может заблокировать любые решения, направленные на осуждение ее агрессивных действий и применение против нее предусмотренных Уставом ООН принудительных мер", – добавил Василенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина и Грузия вместе обратились к ООН с призывом обязать Россию прекратить агрессию и вывести свои войска с оккупированных территорий Грузии, а также предоставить беспрепятственный доступ международным правозащитным и мониторинговым организациям.

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