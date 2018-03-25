Дипломат анонсировал мощный удар по шпионам России

Страны Запада намерены нанести мощный удар по шпионской сети Российской Федерации.

Об этом на своей странице в Twitter заявил бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко, комментируя новость о том, что 20 стран ЕС и США могут выдворить дипломатов Путина.

"На самом деле речь идет не о дипломатах, а о шпионах, которых в диппредставительстве России 70-80% от общего состава", - написал он.

"Поэтому это будет мощный удар по российской шпионской сети. Но такие "чистки" надо делать регулярно, потому что на место высланных присылают других", - рассказал дипломат.

Как писал "Обозреватель", президент США Дональд Трамп уже в ближайшие дни может выслать дипломатов Путина из-за дела об отравлении шпиона Сергея Скрипаля.