В Минске тысячи людей снова вышли на улицы, однако теперь не только ради протеста против фальсификации итогов президентских выборов в Беларуси, но и в память о погибшем молодого человека Романа Бондаренко. Мужчину зверски избили так называемые белорусские "правоохранители" (интересно в принципе, чьи же права они на самом деле защищают), которым не понравилась национальная символика – Роман был среди ее защитников. Спасти жертву произвола не удалось, пишет Виталий Портников для "Рдио свобода".

Опять сработало правило, которое я могу назвать "правилом Бондаренко". В авторитарных странах мирный протест может быть мирным только с одной стороны – со стороны самих граждан. Но режим не собирается соблюдать поведению просто потому, что люди, которые выходят на улицы в поддержку демократических процедур, для него настоящими врагами. И уровень насилия со стороны власти увеличивается с каждым новым днем протестов.

Во-первых, потому что режим надеется запугать протестующих.

Во-вторых, потому что растет уровень агрессивности этих "стражей порядка", которые начинают осознавать себя соучастниками преступных действий режима.

В-третьих, потому что авторитарный режим не умеет иначе, он просто не способен к диалогу с собственными согражданами.

Ну и есть подозрение, что именно так советуют поступать таким президентам, как Александр Лукашенко или Виктор Янукович, их друзья из Кремля.

Украинский Майдан также был мирным

Участники протестов в Беларуси – от рядовых протестующих и до лидеров протеста не раз утверждали, что протест в Беларуси – это не украинский Майдан именно потому, что это мирный протест и он не направлен против России. Кстати, в свое время с аналогичными утверждениями выступали лидер армянского протеста Никол Пашинян и другие участники событий – не нужно думать, что в Армении какая-нибудь "цветная революция".

Но, извините, протест в украинской столице также был мирным – могу это засвидетельствовать не только как журналист, но и как один из его участников. 1 декабря 2013, во время знаменитого "марша миллионов", не произошло ни одного столкновения правоохранителей с протестующими на Крещатике, не было разбито ни стекла, не только головы (хотя уже тогда начались провокации у президентского офиса). И никакой антироссийской направленности этот протест также не было. Его главными требованиями было возвращение власти к курсу на европейскую интеграцию и расследования зверского избиения студентов на Майдане.

Для Кремля любой выход людей на улицы – в Киеве, Ереване или Минске – это уже действия, направленные против российских интересов

Однако авторитарного правителя, как правило, раздражает сам факт того, что кто-то пытается влиять на его решения. А для Кремля любой выход людей на улицы – в Киеве, Ереване или Минске – это уже действия, направленные против российских интересов. Действия, которые нужно отомстить.

Именно поэтому кульминацией мирного протеста в Киеве стали репрессии против участников и гибель Небесной сотни. Именно поэтому сегодня белорусские правоохранители – может, незаметно для себя – переходят "красные линии", которые отделяют запугивания и избиения протестующих от их умышленного убийства.

А дальше начинается то, что происходит всегда и везде во время протестов. Люди или пугаются и отказываются от дальнейших действий просто для того, чтобы сохранить свою жизнь – или решают защитить себя и переходят к прямой конфронтации с охранниками интересов режима. И да, такой протест, к сожалению, уже трудно будет назвать мирным, а его результат будет зависеть исключительно от того, у кого больше силы и готовности отстаивать свои интересы – в диктатора или у народа.