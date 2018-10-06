''Дикое уродство'': писатель-террорист Прилепин рассмешил словами о ''грязной и нищей'' Европе

Российский писатель, бывший командир террористов на Донбассе Захар Прилепин заявил, что российские города и оккупированный украинский Донецк "категорически чище и светлее" столицы и крупнейшего города Италии Рима.

На своей странице в Facebook он рассказал, что побывал уже во второй европейской столице за неделю.

"Я очень люблю и Рим, и Париж. Но, дорогие друзья, Москва (Питер, Нижний и Южно-Сахалинск, где я был недавно, и даже Донецк) - категорически чище, светлее, автопарк у нас в двадцать раз богаче, люди одеты в разы лучше и такого количества нищих и фриков даже рядом нет", - написал террорист.

Захар Прилепин facebook.com/zaharprilepin

"Всякий российский "либерал", который хочет сделать у нас "как в Европе", либо: а) не был в Европе; б) врет и вредничает; в) просто дурак", - добавил писатель.

При этом комментаторы не согласились с ним. "Москва - вообще дикое уродство, чудовищная эклектика", "Видел только то, что хотел видеть", "Какой хороший барин. О людях думает", "Чистота неописуемая", - пишут под постом.

facebook.com/zaharprilepin

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Прилепин едко заявил, что РФ должна поступить со свободными территориями Украины точно так же, как поступила с временно оккупированным Крымом и Донбассом. Более того, преступный захват земель чужой страны он цинично назвал "сохранением" государства.