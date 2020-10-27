"Диетические" напитки без сахара увеличивают риск заболеваний сердца – исследование

Ученые выяснили, что "диетические" напитки могут ничуть не меньше навредить здоровью организма, чем варианты с полным содержанием сахара. В частности, они так же вредны для сердца.

Соответствующее исследование, в ходе которого группа добровольцев пила диетические напитки с альтернативными подсластителями, провели ученые из Университета Сорбонны во Франции, передает Daily Mail.

Людей разделили на три группы в зависимости от их потребления подслащенных напитков. Эти категории были помечены как непотребители, низкие потребители и высокие потребители, а напитки были разделены на искусственно подслащенные или сладкие.

Ученые заявили, что "диетические" напитки так же вредны, как и сахаросодержащие inform-ua.info

Содержание сахара, равное или превышающее 5%, означало, что он считался сладким, а процент ниже 5 и наличие "непитательных подсластителей" классифицировался как "искусственно подслащенный напиток".

Исследование показало, что люди, которые употребляли много диетических напитков с низким содержанием сахара, имели такой же повышенный риск сердечных заболеваний, как и те, кто пил версии с полным содержанием сахара.

Более того, люди, которые считаются частыми потребителями искусственно подслащенных или сладких напитков, на 20% чаще страдают сердечными заболеваниями, чем люди, которые избегают обоих типов напитков, придерживаясь других вариантов, таких как вода, чай или кофе.

Эксперты выразили обеспокоенность растущим количеством доказательств того, что искусственные подсластители изменяют метаболизм организма, увеличивая скорость всасывания сахара.

Ведущий автор Элои Чазелас пришел к выводу: "Более высокое потребление сладких напитков и напитков с искусственным содержанием сахара было связано с более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний, предполагая, что искусственные подсластители не могут быть здоровой заменой сладких напитков".

Исследователи продолжают работать, чтобы понять, связана ли эта зависимость с конкретным искусственным подсластителем, типом напитка или другой скрытой проблемой со здоровьем. Пока они предполагают, что люди, которые сейчас чаще выбирают диетическую газировку, уже страдают от ожирения и имеют предрасположенность к болезням сердца.

Эксперты рекомендуют отказаться от употребления "диетических" напитков, постепенно сокращая их количество в рационе. А затем перейти на воду, в которую можно добавлять зелень и фрукты, чтобы она была вкуснее.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее австралийский диетолог Сьюзи Барелл рассказала, что меньше всего подходит для утреннего приема пищи.