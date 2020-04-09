Диагноз через 4 часа: в Британии заявили о прорыве с тестами на COVID-19

В Британии нашли способ "деактивировать" коронавирус, чтобы тест на его можно было провести в лабораториях с более низкой степенью защиты и получить результат спустя всего 4 часа.

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Сейчас время тестирования COVID-19 занимает полные 24 часа. Разработка же принадлежит исследователям из Кембриджского университета, сообщает Daily Mail.

По словам ученых, новый тест, аналогично уже существующим, предполагает взятие мазка из носа, но процесс анализа образцов гораздо быстрее из-за смягченных мер безопасности. Также отмечается, что это позволит сотрудникам больниц, которым приходится самоизолироваться из-за того, что они могли подхватить вирус, вернуться к работе сразу после получения отрицательного результата.

"ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию медленные из-за требований безопасности, необходимых для передачи этого потенциально смертельного вируса. Теперь, когда мы можем его деактивировать, нам удастся значительно сократить время обработки – от взятия мазка до результата", – говорит профессор Стивен Бейкер из Кембриджского института терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний, который нашел способ дезактивации вируса в месте отбора проб.

По его словам, пробы отбираются с использованием носовых тампонов, и после того, как вирус был инактивирован, они отправляются в лабораторию и тестируются. Весь процесс занимает всего четыре часа.

Новый тест уже пробовали использовать медработники в клинике Адденбрука. Также его применяли для сотрудников, которых попросили изолироваться из-за потенциального контакта с инфицированными людьми, но которые, возможно, сами не были заражены.

"Это будет чрезвычайно полезно, помогая проводить тестирование передового персонала и выяснить, инфицированы ли самоизолирующиеся медицинские работники или нет, что потенциально позволяет им вернуться к работе", – подчеркнул Бейкер.

Как сообщал OBOZREVATEL, три медсестры одной из лондонских больниц заразились коронавирусом из-за нехватки средств индивидуальной защиты. Они предоставляли помощь больным с COVID-19, просто надев на себя мусорные пакеты.

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