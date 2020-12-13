Деятельность сына Байдена в Украине заинтересовала Минюст США

Министерство юстиции США в рамках расследования финансовой деятельности сына избранного президента Джо Байдена Хантера запросило информацию об украинской компании Burisma.

Как сообщает АР, всего ведомство потребовало документы у свыше 20 организаций, связанных с финансовыми делами Байдена-младшего.

Минюст ищет возможную неуплату налогов и нарушения законов об отмывании денег в деловых отношениях с другими странами.

Пока неясно, является ли работа Хантера Байдена в Burisma центральной частью федерального расследования или прокуратура собирает информацию обо всех его источниках дохода в последние годы.

Напомним, на днях Хантер Байден сообщил, что федеральной прокуратурой штата Делавэр против него ведется следствие из-за налоговых преступлений.

Кроме того, брат Байдена Джеймс оказался фигурантом расследования ФБР. Изучаются его связи с больничной компанией Americore Health.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ничего не знает о наличии в Украине "криминальных бизнес-интересов" у сына Байдена.

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