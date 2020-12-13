Деятельность сына Байдена в Украине заинтересовала Минюст США
Министерство юстиции США в рамках расследования финансовой деятельности сына избранного президента Джо Байдена Хантера запросило информацию об украинской компании Burisma.
Как сообщает АР, всего ведомство потребовало документы у свыше 20 организаций, связанных с финансовыми делами Байдена-младшего.
Минюст ищет возможную неуплату налогов и нарушения законов об отмывании денег в деловых отношениях с другими странами.
Пока неясно, является ли работа Хантера Байдена в Burisma центральной частью федерального расследования или прокуратура собирает информацию обо всех его источниках дохода в последние годы.
Напомним, на днях Хантер Байден сообщил, что федеральной прокуратурой штата Делавэр против него ведется следствие из-за налоговых преступлений.
Кроме того, брат Байдена Джеймс оказался фигурантом расследования ФБР. Изучаются его связи с больничной компанией Americore Health.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ничего не знает о наличии в Украине "криминальных бизнес-интересов" у сына Байдена.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в 2016 году бывший вице-президент США Джо Байден шантажировал власть Украины отказом в предоставлении $1 млрд кредитов. Его главным условием для предоставления стране помощи было увольнение тогдашнего генпрокурора Виктора Шокина, который занимался расследованием скандальной фирмы Burisma, совладельцем которой был сын Байдена – Хантер.
3 апреля 2016 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Виктора Шокина с должности генерального прокурора.
Позже Байден рассказал, как благодаря его настойчивости в Украине за 6 часов уволили генпрокурора.
В 2015 году, перед визитом Джо Байдена в Киев, тогдашний посол США Джеффри Пайет выступил перед группой бизнесменов и инвесторов на конференции в Одессе и заявил им, что украинские прокуроры защищают коррумпированного владельца энергетической компании, в которой работает сын Байдена, Хантер, вместо того, чтобы преследовать его по закону.
Сенат США перед выборами президента выдал отчет о том, что работа Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, в правлении частной украинской газодобывающей компании Burisma создавала конфликт интересов.
Недавно СМИ обнародовали новые документы о связи Джо Байдена с украинской компанией Burisma.