Непосвященный в историю армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта украинец вполне может запутаться в ходе нынешнего, ожесточенного противостояния между сторонами конфликта. На этом и пытаются играть разного рода заинтересованные эксперты, которые бесстыдно и цинично сваливают все с больной головы на здоровую, извращая очевидные и неопровержимые факты.

Факт первый. Армения вошла в ООН, СЕ, ПАСЕ, СНГ, ТС и ЕАЭС и в иные организации в своих советских границах. То есть, без оккупированных территорий Азербайджана. В свою очередь Азербайджан, вошел в ООН, СЕ, ПАСЕ , ГУАМ также в своих советских границах , то есть вместе со всеми территориями, что оккупированы со стороны РА. За годы оккупации ни одно государство мира не признало независимости так называемой "НКР", которая является почти полным аналогом "ЛНР" и "ДНР".

Факт второй. Территориальная целостность Азербайджана признали все страны мира, включая Украину. Плюс ко всему, есть резолюции No. 822, No 822 853, No 853 874 и No 874 884 СБ ООН, резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. В них четко прописано, что армянские вооруженные формирования должны покинуть оккупированные территории Азербайджана. Армения их игнорирует на протяжении 27 лет.

Факт третий. Азербайджан в настоящее время успешно проводит контрнаступление на своей суверенной территории, осуществляя предусмотренное ст. 51 Устава ООН право на индивидуальную самооборону и защиту своей территории от незаконного иностранного военного присутствия. Напомню также, что защита своей территории, сохранение ее целостности - одна из основных функций государства, часть общественного договора, его создавшего. Упрекать государство в исполнении этой функции также нелепо, как предъявлять полиции претензии по поводу того, что она борется с преступностью и терроризмом.

Факт четвертый. Для подавления огня и обеспечения безопасности гражданского населения армия Азербайджана начала контрнаступательную операцию, уничтожая боевую технику, военную инфраструктуру и живую силу противника. К настоящему моменту деоккупированы села Суговушан (Мадагиз) и Талыш на территории бывшей НКАО (сейчас входят в состав Тертерского района), 22 села в Джабраильском и Физулинском районах, город Джебраил и несколько сел Гадрутского района, а также гора Муровдаг.

То есть, все боевые действия ныне ведутся на общепризнанных территориях Азербайджана. Причем, даже не в Нагорном Карабахе, а на 7 прилегающих к нему районах, которые также находятся под армянской оккупацией. Армянская сторона называет это "буферной зоной". Там нет мирного армянского населения, там стоят только посты армянской оккупационной армии.

Факт пятый. За все время с момента начала контрнаступательной операции азербайджанской армии не было нанесено ни одного удара по территории Армении, соответственно не было разрушено ни одного военного или гражданского объекта на ее территории, не погиб не один человек, проживающий на территории РА.

Факт шестой. В результате ракетного обстрела с территории Армении по второму по величине азербайджанскому городу Гяндже , который также не является спорной территорией и расположен вдалеке от театра боевых действий, погибло гражданское лицо, 32 человека получили ранения.Замечу, что среди пострадавших от ракетного обстрела с армянской стороны есть и этническая армянка Нина Григорян, 1943 года рождения. Ее спасли азербайджанские граждане и врачи.

Факт седьмой. Вооруженные силы Армении нанесли ракетный удар по Мингячевиру, являющемуся промышленным городом. Здесь расположено водохранилище и крупная электростанция. Кроме того, армянская армия обстреливает города Горадиз и Тертер, села в Агджабединском районе, территории Геранбойского и Гёйгёльского районов.

Наконец, армянские оккупанты предприняла атаку ракетами средней дальности на близкие к Баку районы.Было произведено два запуска, одна ракета ВС Армении упала в Хызынском районе, расположенном на побережье Каспийского моря, а другая - в Абшеронском районе, непосредственно прилегающего к Баку.

Утром 5 октября технические средства радиолокационных систем Cил противовоздушной обороны Азербайджана зафиксировали запуск ракеты со стартовых позиций, расположенных на территории Джермукского, Гафанского и Бердского районов Армении.

В итоге, с 27.09.2020 до сегодняшнего дня погибли 24 мирных жителя Азербайджана, 121 человек получили ранения, 56 гражданским объектам и 306 частным домам нанесен ущерб. Все это необходимо запомнить, чтобы понять, кто является виновным в происходящем и кто воюет с мирным населением чужой страны.

Факт восьмой. Армянская сторона и не скрывает своих планов, а также своей причастности к осуществлению действий против мирного азербайджанского населения.

"Я говорил об этом, предупреждал. Я сожалею, что мы нанесли удар по постоянным военным базам нашего исторического города Гандзака – Гянджи, потому что они заставили нас. Одумайтесь, потому что мы продолжим удары и по другим городам, если возникнет необходимость и по большим городам. Этот огонь был предупредительным", - сказал лидер карабахских сепаратистов Арпаик Арутюнян.

То есть он не только извращает истину и историю, открыто заявляя о претензиях на Гянджу и называя "военными базами" дома мирных азербайджанских граждан, но и грозит ударить по иным городам нашей страны.

Уверен, что украинцам эта картина знакома. Точно также марионеточные лидеры "ЛНР" и "ДНР" периодически угрожают наступлением на Киев и бомбежкой украинских городов.

При этом важно отметить, что такие речи озвучивает не только лидер карабахских сепаратистов. Депутат Национального собрания Армении Арман Бабаджанян опубликовал в Facebook пост, в котором отмечается, что реализуемые в Азербайджане западные проекты, газо- и нефтепроводы должны быть взяты вооруженными силами Армении под прицел. Это – призыв к осуществлению терактов со стороны государства Армения.

Факт девятый. В поддержку действий азербайджанской армии выступили представители всех проживающих на территории страны национальных меньшинств - русские, украинцы, евреи, лезгины,талыши и и представители иных народов. Все они заявляют о готовности воевать за свою Родину, они помогают армии продуктами, одеждой. Ничего подобного в Армении нет и быть не может. Ибо, это моноэтничееское государство.

Уверен, что приведенных мною фактов достаточно, чтобы даже непосвященный украинский наблюдатель понял, на чьей стороне правда в армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте.

Справедливое,в рамках территориальной целостности Азербайджана решение, которое на руку Украине. Потому, что ей также нужно возвращать свои земли. Этого я и желаю дружественному украинскому народу.

