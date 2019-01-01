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''Думал, что не выберусь'': во Франции атракцион с людьми сломался на огромной высоте

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Из-за неисправности аттракциона во французском городе Ренн восемь человек на 9 часов застряли на высоте 52 метра. Часть из них — несовершеннолетние дети в возрасте от 13 до 17 лет.

Как передает ВВС, владелец аттракциона BomberMaxxx Александр Тиль пояснил ЧП неисправной деталью. Он уверил, что По безопасности людей ничего не угрожало, но нужно было понять, как их можно спустить на землю.

Спасатели провели несколько неудачных попыток добраться до заблокированных посетителей аттракциона с земли, однако пожарные лестницы оказались для этого слишком короткими. В конце концов для спасения решили использовать вертолет, который подлетал к кабине и один за другим спускал людей вниз.

Спасательная операция

Спасательная операция

Getty Images

На видеозаписях свидетелей произошедшего видно, как с работающего аттракциона в какой-то момент начинают сыпаться искры. Это произошло вечером 31 декабря — около 20:30 по местному времени.

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"Мы видели искры, слышали звук металла и готовились к худшему", — рассказала агентству женщина, которая была свидетелем происшествия.

Спасательная операция длилась более 9 часов. Первого посетителя аттракциона спустили на землю незадолго до полуночи, последнего — около шести утра 1 января.

"Я не думал, что мне удастся оттуда выбраться. Это было очень травматично. Это было долго, холодно и очень страшно. В следующем году я просто останусь дома с шампанским и печеньем", — рассказал 23-летний Антуан.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве в понедельник, 31 декабря, пять человек пострадали при обрушении моста в парке Горького, 3 из них в тяжелом состоянии. ЧП произошло с конструкцией, расположенной над катком в парке.

Место
Франция
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