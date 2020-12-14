Девушка в TikTok показала, как порезать торт без ножа. Видео

В сети показали необычный способ поделить праздничный торт между гостями. Для этого предлагается использовать бокалы.

Так, видео, на котором был продемонстрирован лайфхак, в TikTok опубликовала пользовательница @theroseperiod. В результате ролик стал вирусным и набрал более 1,6 миллиона просмотров. На нем видно, как компания друзей отмечает день рождения девушки.

После того, как она задула свечи, гости взяли бокалы для вина и каждый отделил себе по куску праздничного десерта. В итоге у всех оказались примерно одинаковые кусочки круглой формы.

Для этого способа не нужен нож и главное – нет необходимости прикасаться к торту руками, что имеет особенное значение в период пандемии COVID-19.

Однако, если вы решите испробовать такой метод поделить десерт, стоит учесть, что бокал должен быть достаточно глубоким, особенно если торт высокий и состоит из нескольких слоев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети опубликовали архивное фото киевского торта: на нем запечатлена женщина с кондитерским изделием в руках. Снимок вызвал ностальгию среди пользователей.