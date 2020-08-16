Девушка Тарайковского: ему выстрелили прямо в грудь, отверстие зашили, но мы заметили

На груди погибшего в ходе протестов в Беларуси Александра Тарайковского был замечен шов, что говорит об огнестрельном ранении.

В интервью Associated Press его девушка Елена Герман призналась, что отверстие от ранения ему, по всей видимости, зашили.

"На груди был шов – отверстие зашито, но синяк черный. Он маленький, но мы его сразу заметили. Руки и ноги абсолютно целые, даже синяков не было. Очевидно, что ему выстрелили прямо в грудь", – рассказала она.

В МВД страны ранее признали, что во время митинга против результатов выборов погиб один человек. Силовики утверждают, что мужчина пытался бросить взрывное устройство в сторону правоохранителей и оно якобы взорвалось в его руке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минске 15 августа, прошли похороны Александра Тарайковского, попрощаться с ним пришли тысячи белорусов.

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